Vilniuje ir Kaune – atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), atsisveikinimo ceremonija vyks Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijoje Kaune dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO daugianacionalinės kovinės grupės Lietuvoje ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.
Ministerija praneša, kad atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Kaip skelbė BNS, šeštadienį nuo šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų mirė Belgijos karys, kuris tarnavo NATO tarptautiniame batalione, dislokuotame Rukloje.
Pabradės poligone suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis buvo išvežtas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypač sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno.
