Šalies vadovai atsisveikina su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai“, – žurnalistams sakė iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje išėjęs prezidentas Gitanas Nausėda.
„Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis. Tačiau tai yra ta kaina, kurią yra pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai. Mūsų gi užduotis yra kaip galima pasiekti, kad tokių nelaimingų atsitikimų, tokių žūčių būtų mažiau“, – tęsė šalies vadovas.
Anot jo, kario gyvenimas yra rizikingas, sunkus, tačiau labai prasmingas, nes yra skirtas žmonių saugumui garantuoti. Prezidento teigimu, ypatingai stiprius jausmus sukelia ir tai, jog karys buvo pasirengęs garantuoti sąjungininkės valstybės saugumą.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Lietuva turi daryti viską, siekdama apsaugoti kiekvieno kario gyvybę.
„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – atsisveikinime sakė ministrė pirmininkė.
„Turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį – ar tai būtų užsienietis, ar tai būtų lietuvis. Ir manau, kad kariuomenei lygiai taip pat šokas ir skaudi akimirka“, – pridūrė ji.
Atsisveikinimas su kariu trečiadienį ryte prasidėjo Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį teigė, kad tyrimą dėl žūties vykdo tiek Belgijos, tiek Lietuvos institucijos.
Pasak premjerės, tai bus ir aplinkybių tyrimas.
„Bet nelaimingi atsitikimai atsitinka. Reikia peržiūrėti, ką galime dėl saugumo dar daugiau savo karių padaryti, ir tą padaryti. (...) Paprastai tokie procesai užtrunka. Bet neabejotinai kiekviena gyvybė mums yra ypatingos vertės“, – kalbėjo ji.
Atsisveikinimo ceremonijoje dalyvavo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Kaip rašė BNS, 22-iejų Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
Dar pavasarį per amerikiečių karių pratybas Pabradės poligone Švenčionių rajone dingo JAV kariuomenės vikšrinė gelbėjimo mašina M88 „Hercules“ su keturiais kariais. Po penkių dienų maždaug penkių metrų gylyje pelkėtoje vietovėje rasta vikšrinė mašina ir keturi kūnai.
