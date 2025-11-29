Premjerė dėkoja sunkiai sužeistam belgų kariui už tarnybą Lietuvoje, žada aukščiausio lygio gydymą

Ministrė pirmininkė taip pat dėkojo jam už tarnybą Lietuvoje ir linkėjo stiprybės artimiesiems.
Nuoširdžiai linkiu stiprybės sužeisto kario artimiesiems, Belgijos premjerui ir visai belgų tautai. Tokios akimirkos primena, kokią didžiulę atsakomybę ir riziką kasdien prisiima mūsų sąjungininkai, stovėdami kartu dėl bendro saugumo“, – feisbuke rašė I. Ruginienė.
„Esame giliai dėkingi šiam kariui už jo tarnybą ir atsidavimą. Lietuva suteiks visą reikalingą ir aukščiausio lygio medicininę pagalbą, o mūsų institucijos artimai dirba su Belgijos atstovais dėl tolesnių žingsnių“, – sakė ji.
„Linkiu kuo tvirtesnio sveikimo kariui ir stiprybės jo artimiesiems šiame sunkiame laikotarpyje“, – teigė premjerė.
Lietuvos kariuomenė nurodė, kad sužeistas karys buvo skubiai transportuotas į gydymo įstaigą Vilniuje. Pirmoji pagalba jam nedelsiant buvo suteikta vietoje.
Anot jos, kario būklė sunki, patirti daugybiniai sužeidimai, kovojama dėl jo gyvybės.
BNS rašė, kad belgų karys sužeistas Lietuvoje dislokuotiems jo šalies kariams atliekant kovinio šaudymo su minosvaidžiais pratybas.
Belgijos kariai reguliariai dislokuojami Lietuvoje nuo 2017 metų kaip Vokietijos vadovaujamo tarptautinio sąjungininkų bataliono dalis.
