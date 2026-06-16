Vilniuje kyla pastatas, kokio Baltijos šalyse dar nėra

Ant Tauro kalno per kelerius metus turėtų atsirasti moderniausia Nacionalinė koncertų salė Baltijos šalyse.
Kol kas matyti tik statybinė technika, pastoliai ir gelžbetonis, tačiau netrukus čia rinksis tūkstančiai lankytojų, skambės muzika. Jau dabar matyti didžiosios koncertų salės kontūrai.
Tautos namais vadinamas kompleksas statomas pagal ispanų architektų komandos projektą. Pastatas atitiks aukščiausio lygio standartus – bus pritaikytas pasaulinio lygio klasikinės muzikos žvaigždėms.
„Tai yra brangiausia visų laikų investicija Vilniaus mieste ir labai džiugu, kad tai yra investicija į kultūros sektorių“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Darbai vyksta pagal planą. Dar šiais metais virš pastato planuojama iškelti simbolinį statybų vainiką.
„Esame pasiekę 80 proc. visų monolitinių konstrukcijų darbų lygį, metalinės konstrukcijos yra 60 proc. surinkimo stadijoje“, – teigė V. Benkunskas.
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Bendras kompleksas apima 24 tūkst. kvadratinių metrų.
Didžiojoje salėje tilps 1,7 tūkst. žiūrovų. Ji bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams su aukščiausio lygio akustika. Ją specialiai šiai salei planavo japonų ekspertai.
„Sprendiniai yra išskirtiniai ir tai, ką čia darome, neturi analogų Lietuvoje ar Baltijos šalyse. Būsime labai geri konkurentai, kviesdami didžiuosius ansamblius ir simfoninius orkestrus iš Pietų Europos bei viso pasaulio“, – kalbėjo Vilniaus vystymo kompanijos Statybos projektų vadovas Povilas Čiauška.
Šiuo metu perkama ir moderniausia garso technika. Salėje turėtų atsirasti ir įspūdingi vargonai. Juos specialiai gamins olandų meistrai. Kaina gali siekti ir keliolika milijonų eurų, tad vargonų gali tekti laukti ir iki 2032-ųjų.
„Pats pastatas bus paruoštas taip, kad su mažiausiais įmanomais kaštais būtų instaliuojami vargonai“, – aiškino P. Čiauška.
Be didžiosios, planuojamos dar trys salės, kavinės, knygynas ir vestibiulis su vaizdu į miesto panoramą. Viso projekto kaina – 121 mln. eurų. Tai dvigubai daugiau nei buvo planuota konkurso metu.
Nors statybos vyksta sklandžiai, jau kyla klausimų, ar jų neteks atidėti. Kultūros ministerija turėjo skirti 20 mln. eurų, tačiau kol kas turi tik pusę šios sumos.
„Pernai visos pastangos buvo dedamos ir koncentruojamos į gynybos biudžetą, todėl mūsų biudžetas buvo sumažintas. Visi kalbamės ir ieškome galimybių, kaip per šių metų biudžeto perskirstymą papildomai skirti darbams reikalingus 10 mln. eurų“, – teigė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
„Didžiausias klausimas – kas bus 2027–2028 metais, kai reikės daugiau nei 55 mln. eurų finansavimo injekcijos iš Vyriausybės pusės“, – pabrėžė V. Benkunskas.
Dar prieš kelerius metus skeptikai klausė, ar tokio komplekso sostinei apskritai reikia. Dabar abejojama, ar aukšti salės standartai bus įgyvendinti, kai trūksta lėšų.
„Kai profesionalai parengia projektą, dažnai kažkas bando jį supaprastinti. Jau girdžiu tokius signalus tiek iš projektuotojų, tiek iš tų, kurie prižiūri šį projektą“, – sakė Seimo narys Artūras Zuokas.
Projekte numatytas ir vienas pokytis. Po didžiąja sale bus įrengta moderni slėptuvė nuo oro pavojaus.
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