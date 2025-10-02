 Vilniuje minimos 74-osios tremties „Ruduo“ metinės

Vilniuje ketvirtadienį minimos 1951 metų spalio 2–3 dienomis vykdytų trėmimų „Ruduo“ 74-osios metinės.

Vilniuje minimos 74-osios tremties „Ruduo“ metinės / S. Stroino nuotr.

Žuvusiems pagerbti bus aukojamos mišios Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, vėliau vyks tremtinių pagerbimas Aukų gatvėje prie paminklo „Sovietinės okupacijos aukoms atminti“.

Į Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos rengiamą minėjimą kviečiami tremtiniai, politiniai kaliniai ir „visi geros valios žmonės“.

Minėjime dalyvaus ir Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.

Per operaciją kodiniu pavadinimu „Ruduo“ į Sibirą buvo ištremta per 16 tūkst. žmonių, iš jų 5278 vaikai.

Trėmimams vykdyti buvo pasitelkta daugiau nei 15 tūkst. saugumo darbuotojų, karininkų, kareivių, milicininkų, stribų bei apie 8 tūkst. sovietinių aktyvistų.

