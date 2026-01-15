Vilniuje ruošiamasi statyti ledo areną, ieškoma investuotojų

Šiuo metu pastatas suprojektuotas, jam jau išduotas statybą leidžiantis dokumentas, dabar vykdoma investuotojų paieška šios arenos statybai ir eksploatavimui.
Ledo arena kuriama kaip daugiafunkcis kompleksas, jungiantis ne tik sporto, bet ir rekreacijos bei bendruomeniškumo funkcijas, teigiama pranešime. Objektas planuojamas teritorijoje, kurioje intensyviai formuojamos naujos viešosios erdvės, susisiekimo tinklai ir gyvenamieji kvartalai.
Pastato plotas sieks beveik 10 tūkst. kvadratinių metrų. Jame bus suformuotos dvi funkcinės zonos – apatiniame aukšte įsikurs ledo arena, treniruočių, techninės ir pagalbinės patalpos, o viršutiniame aukšte – žiūrovų erdvės, poilsio zonos; numatytos patalpos ir kavinei.
Vienu metu arenoje galės treniruotis iki 100 sportininkų, o tribūnose bus 842 vietos.
Patalpos bus pritaikytos įvairioms sporto šakoms – nuo ledo ritulio iki dailiojo čiuožimo ir akmenslydžio.
„Nauja ledo arena taps svarbiu sporto ir laisvalaikio traukos centru pietinėje Vilniaus dalyje. Čia bus sudarytos sąlygos tiek kasdienėms treniruotėms, tiek aukšto lygio varžyboms, o šalia kuriamos viešosios erdvės reikšmingai pagerins rajono rekreacijos galimybes“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Kompleksas bus aprūpintas modernia šaldymo technologija, apšilimo salėmis, choreografijos studijomis, rūbinėmis bei džiovyklomis.
