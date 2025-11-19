Vilnius bendradarbiaus su Viešojo saugumo tarnyba

„Į gyventojų saugumą negalime žiūrėti pro pirštus, todėl siekiame pasirūpinti saugumo priemonėmis įvairiapusiškai – nuo antžeminių kontrmobilumo priemonių iki radarų dronams aptikti. Šiam tikslui pasiekti vienijame jėgas su Viešojo saugumo tarnyba. Tai pirmasis toks bendradarbiavimas Lietuvoje, kuriuo sukursime efektyvią pajėgumų sistemą kritinei infrastruktūrai apsaugoti, didinti jų atsparumą bepiločių orlaivių atakoms ir galimoms hibridinėms grėsmėms“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Šio bendradarbiavimo koncepcija – mobilios ugnies komandos suformavimas. Tokios komandos turėtų modifikuotas transporto priemones, kuriomis būtų galima pastebėti oro taikinius ir juos neutralizuoti. Jos veiktų kartu su Lietuvos kariuomene ir gebėtų savarankiškai neutralizuoti artimojo nuotolio taikinius apsaugant ypatingos svarbos objektus.
Pilnavertiškas koncepcijos išpildymas bus ilgalaikio bendradarbiavimo rezultatas. Per pirmuosius metus numatoma įsigyti antidroninėms sistemoms reikalingas platformas bei parengti kritinės infrastruktūros standartą tolimesniems veiksmams.
Stipresnis pasiruošimas ekstremalioms situacijoms
Sutartyje išskiriamos kelios pagrindinės bendradarbiavimo kryptys – reikalingų priemonių įsigijimas, pasiruošimas ekstremalioms situacijoms bei bendri institucijų veiksmai kilus pavojui.
Pagal šią sutartį savivaldybė įsipareigoja skirti finansavimą VST numatytoms priemonėms bei pagal finansines galimybes įsigyti dvigubos paskirties priemonių. Pirmiausia bus įsigyjami baziniai automobiliai, ryšio įranga, stebėjimo moduliai, aptikimo mechanizmai. Savivaldybės planuojamų pirkimų vertė ir finansavimo šaltiniai bus detalizuojami veiklos plane.
„Pastarojo pusmečio įvykiai parodė, kad net ir taikos metu svarbu turėti priemonių, kurios padėtų apsaugoti mūsų oro erdvę – tai yra ir vienas svarbiausių bendradarbiavimo su VST aspektų. Pagal savo galimybes padėsime įsigyti visas reikalingas priemones ir laikydamiesi teisės aktuose numatytos tvarkos, jas perduosime valstybės nuosavybėn“, – komentavo meras.
Siekiant gerinti pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, VST įsipareigos kasmet suorganizuoti ir įvykdyti mokymus, kuriuose dalyvautų ne mažiau nei 20 savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų. Taip pat abi institucijos drauge dalyvaus savivaldybės organizuojamose civilinės saugos, mobilizacijos, ekstremalių įvykių ir kitose pratybose. VST atstovai pagal kompetencijas įsitrauks į projektus, susijusius su ekstremaliųjų situacijų valdymu.
Pavojaus atveju, savivaldybė įsipareigos sudaryti galimybes VST atstovams dalyvauti bendrų užduočių valdyme.
Naujausi komentarai