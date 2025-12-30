Vilnius imasi eksperimento: šaligatviai bus barstomi ne vien druska

– Kodėl savivaldybė imasi eksperimento ir šaligatvius bei dalį gatvių barstys ne vien druska?
– Patikslinsiu: kiekvienais metais išbandome tam tikras naujoves, tačiau ne visame Vilniuje. Šią žiemą nusprendėme keliose viešosiose erdvėse centrinėje miesto dalyje, kur yra daug želdynų, vietoje vien tik druskos naudoti druskos ir skaldelės mišinį. Taip siekiame sumažinti druskos naudojimą, atsižvelgiant į aplinkosaugą. Stebėsime, kaip tai pasiteisins.
– Gyventojai, pėstieji, vairuotojai ir augintinių šeimininkai dažnai sako, kad druskos apskritai reikėtų atsisakyti. Kodėl neperinama prie smėlio ar žvyro?
– Jeigu miestas visiškai nenaudotų druskos, nei smėlis, nei žvyras sniego ar ledo netirpdytų – tai daro tik druska. Be jos dabar turėtume pusnis ir slidžią dangą. Valymas taip pat ne visada padeda, ypač esant temperatūrai apie nulį, kai sniegas šlapias. Net ir nuvalius, ant dangos lieka sluoksnis, kuris greitai tampa slidus.
– Dar viena naujovė – dalis kelio barstoma druska, dalis mišiniu. Kaip tai atrodys praktiškai?
– Žygimantų gatvėje vykdome tokį eksperimentą: toje pačioje teritorijoje palyginame, kaip atrodo danga, kai ji valoma ir barstoma druska, ir kaip – kai naudojamas mišinys arba tik mechaninis valymas. Tai leidžia tiek gyventojams, tiek mums patiems įvertinti skirtumus.
– Kiek didelis šis eksperimentas ir ar planuojama jį plėsti visame mieste?
– Šis sezonas ir parodys, ar eksperimentas pasiteisina. Jeigu matysime, kad rezultatas nėra toks, kokio tikėjomės, jis tiesiog nebus tęsiamas. Kita vertus, jau praėjusios žiemos pabaigoje ir ruošiantis šiai žiemai su rangovais atlikome vadinamąsias „stalo pratybas“ realiomis sąlygomis. Įvertinome, kiek druskos galima naudoti prevenciškai, esant skirtingam snygiui. Matome, kad tam tikromis sąlygomis jos galima naudoti mažiau. To ir sieksime, tačiau jokiu būdu nepakenkdami saugiam pėsčiųjų ir transporto judėjimui.
