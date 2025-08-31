Vilnius ruošiasi eismo iššūkiams: reguliuos šviesoforus, į pagalbą pasitelks pareigūnus

„Rudens pradžia Vilniuje tradiciškai reiškia didesnius transporto srautus. Į miestą sugrįžta moksleiviai, studentai, gyventojai po atostogų, todėl kasmet eismo intensyvumas išauga 9–20 proc. Rytinio ir vakarinio, pikų metu spūsčių skaičius padidėja net iki 70 procentų, o jų trukmė vidutiniškai pailgėja daugiau nei ketvirtadaliu“, – rašoma JUDU pranešime.
„Prognozuojama, kad didžiausias transporto intensyvumas šį rugsėjį bus fiksuojamas pagrindinėse sostinės arterijose – Oslo, Ukmergės, Tūkstantmečio, Liepkalnio, Geležinio Vilko, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Antakalnio, Ateities, T. Narbuto, Olandų gatvėse, taip pat Pilaitės, Laisvės bei Savanorių prospektuose, Nemenčinės plente bei Vakariniame aplinkkelyje“, – cituojamas JUDU Eismo valdymo centro vadovas Aleksejus Apanovičius.
Siekiant reguliuoti padidėjusius automobilių srautus planuojama į pagalbą papildomai pasitelkti ir policijos pareigūnus – piko valandomis jie padės reguliuoti eismą Edukologijos ir Tūkstantmečio žieduose, kontroliuos sankryžos blokavimą Geležinio Vilko–Ukmergės gatvių sankryžoje. Taip pat bus sustiprinta A juostų kontrolė.
Tiesa, siekiant išvengti didelių eismo spūsčių, Vilniaus gyventojai ir miesto naujakuriai raginami rinktis viešąjį transportą ir kitas alternatyvias keliavimo priemones – dviratį ar mikrojudumo dalijimosi paslaugas.
