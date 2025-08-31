 Vilnius ruošiasi eismo iššūkiams: reguliuos šviesoforus, į pagalbą pasitelks pareigūnus

Vilnius ruošiasi eismo iššūkiams: reguliuos šviesoforus, į pagalbą pasitelks pareigūnus

2025-08-31 01:11
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Pirmadienį prasidedant naujiems mokslo metams, Vilniaus miesto savivaldybė ruošiasi gatves užplūsiantiems transporto srautams. Skaičiuojama, jog eismo intensyvumas, kaip ir kasmet, gali išaugti 9–20 proc., o spūsčių keliuose gali būti iki 70 proc. daugiau nei moksleivių atostogų metu.

Vilnius ruošiasi eismo iššūkiams: reguliuos šviesoforus, į pagalbą pasitelks pareigūnus
Vilnius ruošiasi eismo iššūkiams: reguliuos šviesoforus, į pagalbą pasitelks pareigūnus / judu.lt nuotr.

„Rudens pradžia Vilniuje tradiciškai reiškia didesnius transporto srautus. Į miestą sugrįžta moksleiviai, studentai, gyventojai po atostogų, todėl kasmet eismo intensyvumas išauga 9–20 proc. Rytinio ir vakarinio, pikų metu spūsčių skaičius padidėja net iki 70 procentų, o jų trukmė vidutiniškai pailgėja daugiau nei ketvirtadaliu“, – rašoma JUDU pranešime.

„Prognozuojama, kad didžiausias transporto intensyvumas šį rugsėjį bus fiksuojamas pagrindinėse sostinės arterijose – Oslo, Ukmergės, Tūkstantmečio, Liepkalnio, Geležinio Vilko, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Antakalnio, Ateities, T. Narbuto, Olandų gatvėse, taip pat Pilaitės, Laisvės bei Savanorių prospektuose, Nemenčinės plente bei Vakariniame aplinkkelyje“, – cituojamas JUDU Eismo valdymo centro vadovas Aleksejus Apanovičius.

Siekiant reguliuoti padidėjusius automobilių srautus planuojama į pagalbą papildomai pasitelkti ir policijos pareigūnus – piko valandomis jie padės reguliuoti eismą Edukologijos ir Tūkstantmečio žieduose, kontroliuos sankryžos blokavimą Geležinio Vilko–Ukmergės gatvių sankryžoje. Taip pat bus sustiprinta A juostų kontrolė.

Tiesa, siekiant išvengti didelių eismo spūsčių, Vilniaus gyventojai ir miesto naujakuriai raginami rinktis viešąjį transportą ir kitas alternatyvias keliavimo priemones – dviratį ar mikrojudumo dalijimosi paslaugas.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
eismas
šviesoforai
policijos pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų