Žiniasklaida: Santaros klinikas palieka dar trys neurochirurgai

Laiške, atsiųstame portalui, rašoma, kad gydymo įstaigą palieka šie daktarai: prof. S. Ročka, dr. R. Kvaščevičius, gyd. R. Raugalas, gyd. G. Lukšys, dr. Ž. Chomanskis, gyd. D. Rinkevičius.
„Pastaruosius dvejus metus centre vyko įtempti procesai – sistemingas dalies darbuotojų siekis diskredituoti tuometinį centro vadovą prof. S. Ročką ir bet kokia kaina perimti vadovavimą centrui. Tokia atmosfera neišvengiamai griauna pasitikėjimą, kolegialumą ir orumą – vertybes, be kurių medicina praranda savo esmę“, – teigiama laiške.
Teigiama, kad tarp pasitraukusių gydytojų – specialistai, kurie kūrė ir palaikė vaikų bei suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų tęstinumą Vilniuje.
Didžiausia šių pokyčių įtaka, deja, juntama Vaikų neurochirurgijos skyriuje, nes net penki iš šešių pasitraukusių neurochirurgų intensyviai dirbo ir su vaikais.
„Didžiausia šių pokyčių įtaka, deja, juntama Vaikų neurochirurgijos skyriuje, nes net penki iš šešių pasitraukusių neurochirurgų intensyviai dirbo ir su vaikais. Tai kelia realų pavojų paslaugų tęstinumui ir kokybei. Tokiomis aplinkybėmis sprendimas buvo ypač sudėtingas, bet būtinas norint pasiekti pokyčių bei siekiant išsaugoti profesinę savivertę, etikos principus ir pagarbą pacientui“, – rašoma minėtų gydytojų pasirašytame laiške.
Vienas iš pasitraukiančių gydytojų: mano ir Santaros klinikų vertybinė politika nesutampa
Nuo šių metų gruodžio 1 d. Santarų klinikas paliekantis gydytojas Dainius Rinkevičius teigia, kad galutinį jo sprendimą nulėmė praėjusį penktadienį įvykusi spaudos konferencija. Specialistas teigia supratęs, kad jo ir ligoninės vertybės – nebesutampa.
„Praėjusio penktadienio spaudos konferencija sudėliojo visus taškus ant „i“. Traukiuosi, nes mano ir Santaros klinikų vertybinė politika nesutampa. Priimti tokį sprendimą buvo labai sunku, bet dabar jaučiuosi sąžiningai prieš patį save – kaip specialistą, žmogų, asmenybę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė D. Rinkevičius.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai.
Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko 3 neurochirurgai. Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
