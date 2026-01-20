15-mečio nužudymo Žvėryne byloje – posūkis

Apie tai antradienį pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnai atliko ikiteisminį tyrimą pagal požymius veikos, numatytos už nužudymą kankinant arba kitaip itin žiauriai.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Surašius kaltinamąjį aktą ir proceso šalims susipažinus su bylos medžiaga, bus rengiamasi bylą perduoti nagrinėti teismui.
ELTA primena, kad pernai rugpjūčio pradžioje Vilniuje, Žvėryno rajone, buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Šiuo itin sunkiu nusikaltimu įtartas aukos bendraamžis ir draugas (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę.
Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūno dalys buvo rastos konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone. Tą naktį, 1.39 val., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už nužudymą kankinant arba kitaip itin žiauriai baudžiama laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.
Įtariamasis itin sunkiu nusikaltimu iki šiol laikomas suimtas.
