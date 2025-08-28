Aiškėja, kas slypi už kraupios 15-mečio žmogžudystės

Ryškėja nusikaltimo priežastys
Kas turėjo nutikti, kad bendraamžių apibūdinamas kaip ramus ir geras paauglys tapo įtariamuoju bene geriausio draugo, klasioko nužudymo byloje?
„Manau, atsakymą, kodėl įvyko tragedija, mes jau turime. Vaikai pasakoja, paties nusikaltimo įvykdymo versijos kiek skiriasi, tačiau galimos priežastys – daugmaž aiškios“, – portalui „Delfi“ pasakojo vienoje klasėje kartu su Žvėryno rajone nužudytu 15-mečiu ir nusikaltimu įtariamu jo bendraamžiu klasės draugu kartu besimokančio moksleivio tėvai.
Gerbiant velionio šeimos privatumą, taip pat įtariamojo bei kitų nepilnamečių interesus, „Delfi“ neatskleidžia jokių juos identifikuoti leidžiančių duomenų, taip pat neviešinama informacija apie galimą nusikaltimo įvykdymo būdą.
Visgi, panašu, kad nusikaltimas buvo planuotas, jis neįvykdytas spontaniškai, o tik vėliau bandant naikinti įkalčius, aukos kūnas buvo padalytas į kelias dalis, kurios išmėtytos miškelyje bei šiukšlių konteineryje.
„Delfi“ pašnekovai prakalbo ir apie numanomas dviejų šeimų gyvenimus sugriovusio nusikaltimo priežastis. Remdamiesi savo vaikų, aukos ir įtariamojo klasės draugų pasakojimais jie sudėliojo galimą įvykių seką.
Patyčios?
„Man labai neramu, kaip šiuo metu jaučiasi Kauno kalėjime esantis mano vaiko klasės draugas. Ramus, tylus ir geras vaikas uždarytas su nepilnamečiais nusikaltėliais, kurie būna dar žiauresni už suaugusius“, – portalui „Delfi“ sakė tragedijos sukrėstos klasės mokinio mama.
Nuo visą Lietuvą sukrėtusios tragedijos praėjus beveik mėnesiui, „Delfi“ pašnekovų vertinimu, jau ima ryškėti galimi drastiško nusikaltimo motyvai. Kalbama apie kitų, nesusijusių šaltinių anksčiau pateiktą informaciją, kad atsakymo į šį klausimą reikėtų ieškoti jaunuolių tarpusavio santykiuose, užsiminta ir apie galimas patyčias, akcentuotos problemos gimnazijoje.
Pradėjus domėtis visą Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo aplinkybėmis, pirminė informacija užminė nemažai mįslių. Tapo aišku, kad šioje istorijoje nebus klasikinio kriminalinio nusikaltimo siužeto, kai smurtaujantis asmuo galiausiai nužudo savo auką.
Mokinių tėvai apie abu paauglius atsiliepė išskirtinai teigiamai. Juos vienijo panašūs pomėgiai: lankė tuos pačius būrelius, kartu žaidė šachmatais. Nužudytąjį bendramokslių tėvai apibūdino kaip mokslams itin gabų vunderkindą, iš kitų tarpo išsiskyrusį enciklopedinėmis žiniomis bei erudicija. Pasak šeimą pažįstančio žmogaus, jaunuolis buvo ramus, puikiai sutarė su tėvais ir seneliais.
Įtariamuoju tapęs, teismo sprendimu suimtas ir šiuo metu Kauno kalėjime laikomas velionio klasės draugas apibūdintas kaip labai ramus, tylus ir tiesiog geras gimnazistas.
Susikaupusios nuoskaudos?
Nužudyto mokinio palaikai buvo kremuoti, po atsisveikinimo urna palydėta į amžinojo poilsio vietą kolumbariume. Prieš tai velionio mama su prašymu kreipėsi į žiniasklaidą.
Atsisveikinus su nužudytu klasės draugu, jo urną palydėjo gal tik keli gimnazistai. „Delfi“ kalbinti tėvai minėjo priežastis, kurios, gerbiant velionio ir jo šeimos privatumą, nėra atskleidžiamos.
„Su tuo reikės gyventi ir mūsų vaikams, taip pat ir klasės vadovei. Visiems žmogiškai kyla klausimų: kur ir ką pražiūrėjome, gal galėjome kažką padaryti, kad tragedija neįvyktų“, – sakė moksleivio mama.
Moteris užsiminė, kad pirminis vaizdas apie dviejų bendraamžių, klasės draugų, kurių vienas buvo nužudytas, o kitas tapo įtariamuoju bendravime galėjo būti ir ne itin gražių dalykų. Esą įtariamasis labai ilgai kartėlį ir nuoskaudas kaupė, kol galiausia viskas prasiveržė tokiu drastišku būdu.
Šie svarstymai iš esmės patvirtina informaciją, kad nusikaltimas nebuvo spontaniškas, apie jį kurį laiką galvota bei tam ruoštasi.
„Po nusikaltimo praėjus beveik mėnesiui kažkaip nurimo emocijos, mūsų vaikai ėmė aiškiau dėlioti mintis. Kalbamės su jais, aiškėja visa ši dėlionė. Gal skiriasi tik tam tikros detalės, bet esmė lieka ta pati: galimai patyčias kentęs tylus ir ramus vaikinukas tokiu būdu nusprendė nuo jų pabėgti“, – sakė vienas „Delfi“ pašnekovų.
Panašu, kad šios prielaidos bus išdėstytos abiejų moksleivių charakteristikose, kurias pedagogų paprašė pateikti dėl nepilnamečio nužudymo pradėtą ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai.
„Delfi“ šaltinių žiniomis, įtariamasis nuo pat sulaikymo momento neneigė įvykdęs nusikaltimą, teisėsaugininkams davė išsamius parodymus, detaliai papasakojo apie visa, kas vyko, parodė vietas, kuriose išmėtė aukos kūno dalis.
Neeilinius emocinius išgyvenimus patyrusiems mokiniams, nužudytojo ir įtariamojo klasės draugams pagalbą teikia pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistės. Susitikimas su psichologais vyks ir rugsėjo 2 dieną, specialistai aiškinsis, kokia mokinių emocinė būsena, kokios papildomos pagalbos jiems reikia.
Traukiasi gimnazijos direktorė
Moksleivių tėvai jau anksčiau stebėjosi bei piktinosi gimnazijos vadovės elgesiu, galiausiai paskelbta, kad nuo rugsėjo 1-osios ji savo noru palieka pareigas.
„Visi labai pasipiktino direktorės atsakymu į klausimą, kaip reikės gyventi rugsėjo mėnesį visiems susirinkus į klases. Direktorės atsakymas buvo: „gal pasimirš“. Kai perskaičiau, ką ji prikalbėjo duodama interviu, net nusipurčiau“, – sakė mokinio mama.
„Pas ją nėra nei empatijos, nei žmogiškumo. Ji pati save apibūdina taip: „aš – mokyklos vadovas.“
Su klasės, kurioje įvyko tragedija, tėvais nebuvo susisiekta asmeniškai nei telefonu, nei el. paštu. Kartu su klasės auklėtoja likome likimo valiai – be emocinės paramos, be organizacinio palaikymo, be lyderystės“, – kalbėjo pašnekovė.
Kitų kalbintų moksleivių tėvai minėjo, kad tėvų paviešinti faktai nėra gimnazijos direktorės pasitraukimo priežastis. Jie sakė, kad didelės problemos prasidėjo nuo praėjusių metų rudens, užsiminė apie galimas mobingo apraiškas, pakrikusią pedagogų emocinę būseną.
Pratęstas 15-mečio suėmimas
Vilniaus miesto apylinkės teismas leido bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio vilniečio suėmimą pratęsti dviem mėnesiams.
Kaip ketvirtadienį BNS informavo teismo atstovas Giedrius Janonis, ikiteisminio tyrimo teisėja tenkino prokuroro prašymą pratęsti suėmimą iki lapkričio 5-osios.
Ši nutartis gali būti apskųsta per 20 dienų nuo jos gavimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Teismas mėnesio trukmės suėmimą nepilnamečiui skyrė rugpjūčio pradžioje.
