Antisemitizmu kaltinamas Remigijus Žemaitaitis neigia kaltę: tikrai nesityčiojau, neniekinau žydų

„Sutinku su tuo ką pasakė mano gynėja. Savo viešais pasisakymais nesiekiau tyčiotis ir skatinti neapykantos dėl žydų tautybės. (...) Suvokiu, kad atitinkami mano viešai išsakyti teiginiai galėjo būti šokiruojantys. (...) Bet ne visa viešai teigiama informacija yra teigiamo pobūdžio“, – savo baigiamojoje kalboje ketvirtadienį į bylą nagrinėjantį Vilniaus apygardos teismą kreipėsi R. Žemaitaitis.
Pasak „aušriečių“ lyderio „politinio stuburo neturėjimas yra tylėjimas“, todėl jis savo pasisakymais tik kritikavo Izraelio veiksmus Gazos Ruože.
Suvokiu, kad atitinkami mano viešai išsakyti teiginiai galėjo būti šokiruojantys.
R. Žemaitaitis teismą taip pat tikino, kad ilgą laiką buvo puolamas politinių oponentų.
„Net ir šitas kaklaraištis buvo traktuojamas, kad aš palaikau nacistinę Vokietiją“, – teismui rodydamas į dėvimą kaklaraištį sakė jis.
Kaltinamasis taip pat kaltino prokurorą Justą Laucių šališkumu.
Kaip rašė BNS, praėjusiame teismo posėdyje parlamentaro advokatė Egidija Belevičienė prašė visiško kaltinamojo išteisinimo.
Anot jos, byloje ištirtais įrodymais nebuvo paneigti R. Žemaitaičio teiginiai, kad jo pasisakymai nenukreipti prieš žydų tautybės asmenis, o „karštais, emocingais pasisakymais“ jis tik išreiškė nepritarimą Izraelio vadovų vykdomai politikai palestiniečių ir Gazos Ruožo atžvilgiu.
Politikas jau anksčiau komentuodamas „Facebook“ įraše pagarsintą skaičiuotę „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“, dėl kurios sulaukė kritikos ir teisėsaugos kaltinimų, teigė neraginęs susidoroti su žydų tauta.
Advokatė pažymėjo, kad politiko išsakytos mintys galėjo būti „tikrai nemalonios ir nepriimtinos“, tačiau pasisakymai nesukėlė realios grėsmės žydų tautai ir R. Žemaitaičio sekėjų negalėjo sukurstyti smurtauti prieš žydus.
Teigia, kad pasiūlyta bauda neatitinka teismų praktikos
BNS skelbė, kad prokuroras J. Laucius savo baigiamojoje kalboje „Nemuno aušros“ pirmininkui pasiūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
R. Žemaitaičio advokatė Egidija Belevičienė paprašiusi išteisinimo, teismo posėdyje sakė, kad nėra prasmės kalbėti apie bausmės rūšį ir dydį, tačiau vis tiek trumpai apie ją pasisakė kritikuodama prokurorą. Pasak jos, pasiūlyta bausmė neatitinka teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose.
Gynėjos teigimu, „dešimt kartų didesnės bausmės pasiūlymas R. Žemaitaičiui rodo arba teismų praktikos nežinomą, arba jos nepaisymą“.
Savo ruožtu, atsikirsdamas į advokatės baigiamąją kalbą J. Laucius pabrėžė, kad jam svarbus gynybos pripažinimas R. Žemaitaičio pasisakymus buvus „bjaurius, neetiškus, šokiruojančius, neatitinkančius bendrai priimtų visuomenės moralės normų“.
Kaltės nepripažįstantis politikas anksčiau teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę ir ją vertino kaip politikavimą.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
BNS skelbė, kad politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą, kuris toliau nagrinėjant bylą gruodžio pradžioje panaikino politiko teisinę neliečiamybę.
Naujausi komentarai