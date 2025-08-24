Aukščiausiasis Teismas nepriėmė už šnipinėjimą Baltarusijai nuteisto Danieliaus skundo

Rugpjūčio pradžioje teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad paduotas kasacinis skundas neatitinka įstatymo tokiems skundams keliamų pagrindų ir sąlygų.
„Nuteistasis M. Danielius kasaciniame skunde nepateikė pagrįstų teisinių argumentų dėl apeliacinės instancijos teismo išvadų. Be to, kasaciniame skunde Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimai nurodomi iš esmės deklaratyviai, nepateikiant teisinių argumentų, duodančių pagrindą manyti, kad skunde minimi pažeidimai buvo esminiai, t. y. dėl kurių buvo suvaržytos įstatymu garantuojamos nuteistojo teisės ar kurie sukliudė teismams išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingus sprendimus“, – paskelbė Atrankos kolegija.
M. Danielius teismo prašė panaikinti ankstesnių teismų nuosprendžius ir bylą jam nutraukti, o kasacinį skundą perduoti nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai žodinio proceso tvarka. Jis skundėsi, kad teismai nepagrįstai atmetė jo prašymus apklausti Valstybės saugumo departamento vadovus Darių Jauniškį, Remigijų Bridikį, Vaidotą Mažeiką.
LAT yra paskutinė instancija baudžiamosioms byloms. Esant tokiai situacijai, šios šnipinėjimo Baltarusijai bylos nagrinėjimas Lietuvos teismuose yra baigtas.
Nors už šnipinėjimą M. Danieliui buvo paskirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė, birželio pabaigoje paaiškėjo, kad jis turės už grotų praleisti iš viso 10 metų – Vilniaus apygardos teismas tenkino Lietuvos probacijos tarnybos prašymą ir pridėjo 1 metus laisvės atėmimo už kitus jo anksčiau įvykdytus nusikaltimus.
Realiai nuteistasis kalės trumpiau – 7 metus ir kelis mėnesius, nes buvo laikomas suimtas per ikiteisminį tyrimą ir bylą nagrinėjant teisme. Suėmime išbūtas laikas įskaičiuotas į laisvės atėmimo bausmės laikotarpį.
Nuteistasis teismams rašė, kad jam bausmę atlikti per sunku dėl diagnozuotų sunkių ir nepagydomų ligų. Šis skundas kol kas nenagrinėjamas, nes pagal nustatytą tvarką tokiu klausimu į teismą turi kreiptis kalėjime, kuriame nuteistasis atlieka bausmę.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas pernai rugsėjo 20 dieną kaltu dėl šnipinėjimo Baltarusijai pripažino vilnietį ir teisininko išsilavinimą turintį M. Danielių. skyrė jam 9 metų laisvės atėmimo bausmę.
Teismas paskelbė, kad kaltinamasis surinko ir perdavė Baltarusijos valstybinio kanalo žurnalistei Ksenijai Lebedevai informaciją apie Lietuvoje esančių baltarusių opozicijos organizacijų vadovus ir jų narius, jų veiklą, nuotraukas, filmuotą medžiagą, nuo režimo pabėgusių piliečių asmens duomenis, fotonuotraukas, ikiteisminio tyrimo duomenis bei tam tikrus duomenis apie Lietuvos piliečius.
Pasak teismo, perduota informacija atitinka šnipinėjimo dalyko požymius, o M. Danielius ją surinko ir siuntė, vykdydamas užsienio žvalgybos organizacijos užduotį.
Vilniaus apygardos teismo teisėja Rasa Paužaitė atkreipė dėmesį, kad pats kaltinamasis neneigė perdavęs informaciją, o minėta Baltarusijos žurnalistė bendradarbiavo su Baltarusijos žvalgybos organizacija KGB ir vykdė jos užduotis, o M. Danielius žinojo M. Lebedevos statusą, suprato kad renka ir siunčia Baltarusijos žvalgybą dominančią informaciją, per ikiteisminį tyrimą apklausiamas M. Danielius sakė, kad jis yra puikiai susipažinęs su Baltarusijos KGB funkcijomis, jos jam labai gerai žinomos.
„Apie tai, kad informaciją perdavė, patvirtina gausūs surinkti įrodymai“, – sakė teisėja R. Paužaitė.
„Surinktas pakankamai didelis kiekis informacijos, kaltinamasis naudojo apgaulę, trys asmenys pripažinti nukentėjusiais, kaltinamojo veiksmai sukėlė grėsmę, kad opozicijos atstovai bus sulaikyti ar tokie veiksmai bus atlikti su jų artimaisiais“, – sakė nuosprendį paskelbusi teisėja R. Paužaitė.
Ji teigė, kad skiriant bausmę atsižvelgta į tai, kad asmuo anksčiau teistas devynis kartus, išvadų dėl savo praeities nepadarė, todėl skirta pakankamai griežta bausmė.
Dėl poveikio savo bylos liudytojams, tuomet, kai laikinai buvo išleistas į laisvę, M. Danielius išteisintas.
Prokuratūra prašė Lietuvos pilietį įkalinti 11 metų. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vykdydamas kitos valstybės, jos organizacijos ar jų atstovo užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptis, arba kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją, baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki 15 metų.
Prokuratūra teigia, kad, prisidengdamas savanorio veikla, M. Danielius bendravo su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, vienijančiomis Baltarusijos režimo demokratinę opoziciją, asmenimis, kurie po 2020 m. rugpjūčio mėn. vykusių Baltarusijos prezidento rinkimų, siekdami išvengti arešto, įkalinimo ar kitokio teisinio persekiojimo, persikėlė į Lietuvą.
Bylos duomenimis, kaltinamasis lankydavosi Baltarusijos opozicijos organizacijų patalpose, dalyvaudavo renginiuose, įtariama, rinko ir perdavė informaciją apie jų veiklą, vykdomus projektus, finansavimo šaltinius, organizacijoms priklausančius asmenis ir jų susitikimus.
Perduodama bylą teismui, prokuratūra teigė, kad, tyrimo duomenimis, kaltinamasis M. Danielius nuo 2022 m. sausio iki 2023 m. vasario vykdė Baltarusijos pilietės bendradarbiaujančios su šios šalies žvalgybos organizacija užduotis, rinko ir perdavė ją dominančią informaciją.
M. Danielius nuteistas ne tik už Baltarusijos žvalgybai perduotą informaciją apie Lietuvoje veikiančias baltarusių opozicijos organizacijas, bet ir už informacijos perdavimą apie Ukrainoje esantį baltarusių Konstantino Kalinausko pulką.
2021 m. iš Baltarusijos išvykęs Viktoras Savičius 2022 m. tarnavo Tarptautinio Ukrainos gynybos legiono Konstantino Kalinausko pulke, po tarnybos grįžo į Vilnių. Bylos duomenimis, M. Danielius, vykdydamas K. Lebedevos užduotį, 2022 m. rugpjūtį Vilniuje surengė susitikimą su minėtu Baltarusijos piliečiu, jis buvusį karį įtikino, kad JAV ambasadą domina informacija apie pulko sudėtį, apginklavimą, logistikos ir tiekimo grandines. Įrašęs pokalbį su V. Savičiumi, M. Danielius jį per „Telegram“ persiuntė K. Lebedevai.
M. Danieliaus bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui V. Savičiaus apklausti taip ir nepavyko – pernai spalį 34 metų V. Savičius žuvo per avariją Grigiškėse, jį partrenkė automobilis.
