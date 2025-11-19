 Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų

2025-11-19 09:16
BNS inf.

Vilniuje, Olimpiečių gatvėje, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, apvogtas automobilis „Rolls-Royce“, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Vagystė pastebėta antradienio rytą. Pavogti 2024 metais pagaminto prabangaus automobilio priekinis bamperis, priekiniai žibintai, lengvojo lydinio ratlankiai ir klimato kontrolė. Nuostolis – apie 123,5 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

siaubas
išlupo opel askonija lempas nuostolis siekia 484536 €
2
0
Visi komentarai (1)

