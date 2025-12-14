Chemijos mokslų daktarą už sutuoktinės nužudymą prašoma įkalinti daugiau nei 16 metų

Vilniaus apygardos teismas nuosprendį šioje byloje ketina skelbti kitą savaitę.
Mokslininkui pareikšti kaltinimai dėl fizinio skausmo sukėlimo savo sutuoktinei, pasikėsinimo ją nužudyti ir vėliau įvykdyto nužudymo, neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis.
Teisėsaugos pareigūnai įtaria, kad vyras smurtavo prieš moterį, jai su trimis vaikais apsigyvenus išsinuomotame bute naktį bandė ją nužudyti ir vėliau nužudė. Aplinkiniams bandyta sudaryti įspūdį, kad moteris nusižudė. Taip pat įtariama, kad vyras slapta skaitė moters žinutes socialiniuose tinkluose, nors moteris dažnai keitė slaptažodžius, tai jai nepadėjo.
Vilniaus apygardos teismas šią bylą nagrinėjo uždaruose posėdžiuose, procesas truko maždaug metus.
Bylos duomenimis, moterį buvo pasikėsinta nužudyta 2021 metų spalį, po metų, 2022 metų gruodį, ji rasta, kaip manoma, nužudyta. Pareigūnai įtaria, kad vyras galėjo pasidaryti atsarginį raktą, originalą paėmęs iš pas jį besisvečiuojančios dukters – pagal teismo spendimą kaltinamasis galėjo pasiimti vaikus iš mamos savaitgaliais ir kitu laiku bei bendrauti su jais. Be to, pareigūnai pasigedo kitų buto raktų komplektų.
2021 m. spalį naktį vyras pateko į moters butą ir prispaudęs su pagalve ją dusino. Išsigandęs pusės metų kūdikis ėmė verkti, moteriai pavyko išsivaduoti, po 4-5 valandų bendravimo smurtautojas ją paleido, išgavęs pažadą, kad ji niekam apie šį įvykį nepapasakos. Ryte vyras moteris iš buvusio vyro sulaukė atsiprašymo, jis teigė, kad jame buvo pabudęs kažkoks žvėris.
Moteris baiminosi neprognozuojamai besielgiančio savo vaikų tėvo, keitė nuomojamo buto spynas, būdama buto viduje, užsirakindavo taip, kad iš išorės durų negalima būtų atrakinti. Radus lavoną, viršutinė spyna nebuvo užrakinta, raktai į ją tik buvo įkišti. Tada butas buvo atrakintas savininkei atnešus apatinės spynos raktus.
Teismas per liudytųjų apklausas aiškinosi, kiek raktų buvo bute, kuriame įvyko, tragedija, koks buvo durų užrakinimo mechanizmas.
Vykstant ikiteisminiam tyrimui, įtariamasis teisėsaugos pareigūnus kaltino vagystėmis – esą jie iš vaikų motinos nuomojamo buto po tragedijos esą pavogė jo kompiuterį, pinigus, nors iš tikrųjų tame bute jokių savo asmeninių nebuvo atnešęs ir palikęs. Skundų sulaukė ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Vyras daugybę kartų skundė savo vaikų motiną vaiko teisių specialistams, pridėdavo filmuotą medžiagą. Ši tarnyba buvo sulaukusi 28 skundų.
Liudytojai tyrėjams pasakojo, kad vyras buvo šykštus, gailėjo pinigų vaikams išlaikyti.
Kaltinamasis nuosprendžio dabar laukia laisvėje, anksčiau jis kurį laiką buvo suimtas.
