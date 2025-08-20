 Dėl incidento prie Egidijaus Dragūno namų – naujausia žinia

2025-08-20 12:45 diena.lt inf.

Liepos mėnesį į atlikėjo Egidijaus Dragūno namų tvorą įvažiavo moters vairuojamas automobilis. Išlipusi iš transporto priemonės vairuotoja elgėsi agresyviai – svaidėsi daiktais, apspjovė ten stovėjusį atlikėjo automobilį, metė į jį telefoną. Šiandien paaiškėjo, kad dėl įvykio atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

„Kauno dienai“ Vilniaus apskrities policija pažymėjo, kad rugpjūčio 4 d. atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo.

Primename, kad pranešimas apie incidentą gautas liepos 23 d. 20.46 val. Paaiškėjo, kad į E. Dragūno namų tvorą įvažiavo automobilis „Mercedes-Benz“, kurį vairavo 1983 m. gimusi moteris.

Žinomo vyro gerbėja namo teritorijoje elgėsi agresyviai – svaidėsi daiktais, ne tik apspjovė ten stovėjusį atlikėjo automobilį „Mercedes-Benz“, bet dar ir metė į jį telefoną.

Moteris bandė artintis ir prie pačio E. Dragūno, tačiau jam pavyko išvengti fizinio kontakto ir vyras sužalojimų nepatyrė.

Moters blaivumas įvykio vietoje nebuvo patikrintas.

„Nepatikrino, matyt, dėl sveikatos būklės, nes ji tikrai buvo agresyvi“, – sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja.

Moteris buvo perduota medikams.

