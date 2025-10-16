Dėl nuosprendžio riaušių prie Seimo byloje teisme – jau 75 skundai

Skundus pateikė ir nuteistieji, ir prokuratūra.
Šioje byloje kaltinimai dėl 2021 metų rugpjūčio 10 dieną prie Seimo vykusių riaušių buvo pareikšti 87 asmenims.
Rugsėjo 22 dieną paskelbtame teismo nuosprendyje du kaltinamieji išteisinti neįrodžius, kad jie dalyvavo riaušėse, o vienos kaltinamosios veika perkvalifikuota iš riaušių į pasipriešinimą pareigūnams.
Šeši asmenys atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, dviem paskirtos laisvės apribojimo bausmės, trims – realios laisvės atėmimo bausmės, o 75 kaltinamiesiems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas.
Recidyvistais nutarta pripažinti 17 kaltinamųjų.
Kaltinamiesiems taip pat skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą nuo 500 eurų iki 2 tūkst. eurų.
Iš viso skirta 142 tūkst. eurų įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Civiliniams ieškovams priteista 112 tūkst. eurų žalos atlyginimo.
Didžiausia savo apimtimi Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną. Nors apylinkių teismuose civilines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas įprastai nagrinėja vienas teisėjas, teismo administracija patenkino teisėjo prašymą sudaryti kolegiją.
247 tomų apimties bylą nagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų kolegija, kurią sudarė Jeugenijušas Jaglinskis, Mindaugas Striaukas ir Zina Vilnienė.
Teisėjams talkino jų komandos nariai – trys teisėjų padėjėjai ir trys teismo posėdžių sekretorės. Posėdžiuose taip pat nuolat dirbo informacinių technologijų specialistai, darbuotojai, padedantys reguliuoti asmenų srautus.
Per 25 mėnesius buvo surengti 93 teismo posėdžiai, apklausti 87 kaltinamieji, 25 nukentėjusieji ir 163 liudytojai. Bylos nagrinėjimo metu teismas priėmė 540 nutarčių, 57 iš jų dėl baudų skyrimo proceso dalyviams už nedalyvavimą procese be pateisinamosios priežasties, kurių pagrindu buvo paskirta 78 tūkst. eurų baudų.
