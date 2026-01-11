Iš dviejų vilniečių sukčiai išviliojo daugiau nei 20 tūkst. eurų

Anot jos, šeštadienį gautas 1972 metais gimusios moters pranešimas, kad sausio 7-osios ryte, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, jie iš moters banko sąskaitos apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į pareigūnus kreipėsi 1958 metais gimusi moteris. Ji pranešė, kad taip pat sausio 7-ąją, jai būnant namuose, paskambinę asmenys prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 5,6 tūkst. eurų.
Dėl sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
