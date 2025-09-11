Gaisras ir evakuacija: kas sukėlė pavojingą pramoninę avariją Vilniuje?

Užsidegusios ir sprogusios dujų cisternos priklauso Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos naftos importo ir perdirbimo bendrovei „Orlen Lietuva“, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje.
„Tai krovinys iš Mažeikių gamyklos, mes jį pagaminome, pakrovėme ir išsiuntėme, bet incidentas įvyko klientui išsikraunant vagonus, mūsų žmonės niekaip nedalyvavo šitoje operacijoje. [...] Jei galėčiau tokią sentenciją pasakyti, orkaitė – „Jozitos“, o mūsų – kruasanai. Bet dega orkaitė, ne kruasanai“, – BNS sakė bendrovės komunikacijos vadovas Tomas Digaitis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
PAGD direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius informavo, kad viena pagrindinių versijų, iš kur atiteka dujos, – iš paties parko. PAGD pareigūnai kartu su ARO pareigūnu šarvuotu automobiliu atvyko į maksimaliai galimą vietą ir, prisidengdami automobiliu, užsuko ten esančias sklendes. Tai padarius akivaizdžiai sumažėjo pritekamų dujų kiekis ir sumažėjo liepsnos, tačiau situacija, sakė D. Gurevičius, lieka sudėtinga, nes nesiliaujanti liepsna rodo, kad dujų priteka dar iš kažkur.
„Tai gali būti iš likusių cisternų ištekančios dujos, o galbūt dar iš kažkokiais būdais veikiančių vamzdynų. Nemažiname 1 km spindulio, nes, nors operacija buvo sėkminga, dar negalime pasakyti, kad valdome situaciją. Vis dar laikome blogiausio atvejo scenarijų“, – teigė PAGD direktoriaus pavaduotojas.
D. Gurevičius sakė kol kas nenorintis spėlioti, kas sukėlė dujų nuotėkį, sprogimus ir gaisrą.
„Tai išskirtinis atvejis, nes pats objektas pagal įvairius ES teisės aktus yra pavojingas pramoninis objektas. Toks įvykis – didelė pramoninė avarija. Jau dabar akivaizdu, kad įvykis ir jo padariniai bus išnagrinėti. Turėsime atsiskaityti Europos Komisijai. Dabar mes atlikome prevencinius veiksmus, bet išsiaiškinti priežastis turės policija ir kitos institucijos, nenorėčiau dabar komentuoti, reikia atidžiai ir profesionaliai apžiūrėti teritoriją, ne dronais, o fiziškai atvykus į vietą“, – kalbėjo PAGD direktoriaus patarėjas.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas sakė, kad 1 km spinduliu gyvenančių žmonių evakuacija vyksta sėkmingai. Tokių gyventojų čia nedaug, nes įvykis nutiko mažai urbanizuotoje teritorijoje. Tolėliau gyvenantiems vilniečiams, dėl eismo ribojimų negalintiems grįžti į namus, dėliojami alternatyvūs keliukai. Taip pat meras informavo, kad dėl nemažėjančios didelio sprogimo grėsmės šiandien apylinkėse esančiose ugdymo įstaigose mokymas vyko nuotoliniu būdu.
„Mes turime praktikos tokiomis ekstremaliomis situacijomis apsirūpinti gyventojų poreikiais“, – patikino meras.
Vilniečiams jis rekomenduoja sekti savivaldybės informaciją interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose – ten bus skelbiama naujausia su įvykiu susijusi informacija.
