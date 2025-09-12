Gaisras suskystintų dujų pilstymo stotyje Vilniuje lokalizuotas

Kaip BNS patvirtino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius, gaisro lokalizacija paskelbta 18.05 valandą.
Degantis stacionarus dujų rezervuaras buvo užgesintas kiek prieš 16 valandą. Po to rezervuaras užsandarintas.
Pasak D. Gurevičiaus, paskelbus gaisro lokalizaciją dronu ir dujų analizatoriais bus tikrinami visi rezervuarai ir vamzdynai.
Jei paaiškės, kad dujų nuotėkio nebėra, bus skelbiamas gaisro likvidavimas. Tada bus panaikinta 350 metrų spindulio evakuacijos zona ir atidarytas eismas Baltosios Vokės gatve.
Lokalizacija gesinimo darbuose laikomas toks momentas, kai gaisravietėje esamų pajėgų pakanka suvaldyti kylančias rizikas, kad gaisras nebeplistų. Likvidacija vadinamas visiškas gaisro užgesinimas, po kurio atliekami baigiamieji darbai.
BNS rašė, kad gaisras suskystintų dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Pareigūnai ikiteisminio tyrimo veiksmus dujų stotyje ketina atlikti tik likvidavus gaisrą. Anot vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, kuris buvo pristatytas į ligoninę, jį apklausė policijos pareigūnai.
„Orlen Lietuva“ BNS anksčiau patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso šiai bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.
