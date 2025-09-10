Ugniagesiai artėja prie gaisro židinio dujų paskirstymo stotyje: atšaukiami eismo ribojimai

„Judame link lokalizacijos, bet jos dar nėra. Ugniagesių pajėgos dirba tos pačios. Vanduo tiekiamas įvairiais būdais, juo aušinami rezervuarai. Vanduo tiekiamas geležinkelio vagonais iš Vilniaus ir Kauno, tap pat jį tiekia ir Vilniaus vandenys. Prireiks šimtų tonų vandens", – Eltai pasakojo įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
„Su policija sutarėme mažinti eismo ribojimus. Atversim Eišiškių plentą, galima bus pravažiuoti ties Vaidotų žiedu. Alternatyvių kelių patekti į Vaidotus ir Aukštuosius Panerius tikrai bus. Tai čia tokia gera naujiena", – pridūrė jis.
Kaip skelbė savivaldybė, eismas ribojamas 2 km spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių.
Įvykio vietoje sutelkta apie 40 ugniagesių gelbėtojų iš šešių ugniagesių komandų.
Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
