Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija

„Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja įvykio valdyme. Arti namų nėra, arti yra pramoninis objektas, jis yra miške. Yra keletas veikiančių įmonių. Evakuacija paskelbta imantis saugumo priemonių. Būtų gerai, kad gyventojai evakuotųsi, kad jie atsitrauktų, to siekiama dėl žmonių saugumo. To imamasi, kad blogiausio scenarijaus atveju mes neturėtume blogų pasekmių“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Donatas Gurevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo informacijos atstovas.
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas
Be degančių aštuonių vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.
„Paduoti vandens čiurkšlę kelių dešimčių metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Įvykio vietoje yra apie dešimt gaisrinių automobilių.
