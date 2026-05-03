Į Rusiją pabėgęs ir už vaikų seksualinį prievartavimą nuteistas vyras neteks Lietuvos pilietybės

53 metų vyras neseniai Vilniaus apygardos teisme už akių buvo nuteistas kalėti 10 metų ir 6 mėnesius už tai, kad seksualiai prievartavo savo vaikus, kai jie buvo mažamečiai ir nepilnamečiai.
„Migracijos pareigūnai man pranešė, kad pradėta Lietuvos pilietybės panaikinimo procedūra“, – Eltai sakė šios bylos ikiteisminį tyrimą kontroliavęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Lietuva yra tarp daugelio pasaulio valstybių, kurios daugybinę pilietybę leidžia tik išimtiniais atvejais.
Rusija šį 53 metų vyrą atsisakė išduoti Lietuvai, nes atvykęs į Rusiją jis priėmė šios šalies pilietybę. Rusija prašė Lietuvos baudžiamąją bylą dėl seksualinių nusikaltimų perduoti jai – žadėjo, kad bylą išnagrinės Rusijos teismas. Lietuvai paskelbus tarptautinę įtariamojo paiešką, Rusija netgi buvo sulaikiusi įtariamąjį. Tačiau Lietuva bylos Rusijai neperdavė ir teisė vyrą pagal savo įstatymus.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, kai kaltinamasis slapstosi ir žino kuo kaltinamas, žino apie rengiamą teismo procesą, teismas gali jo bylą išnagrinėti už akių, kaltininkui nedalyvaujant.
Vilniuje vykusiame teisminiame procese kaltinamasis nedalyvavo. Per ikiteisminį tyrimą nuotoliniu būdu bendraudamas su Lietuvos teisėsauga jis teigė, kad į Rusiją išvyko esą pagal šios valstybės inicijuotą tėvynainių susigrąžinimo programą. Vyras guodėsi, kad Rusijos pažadas dovanoti žemės taip ir liko tik pažadu.
Nuteistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus
Bylos duomenimis, vyras, pasinaudodamas bejėgiška dviejų savo vaikų būkle dėl jų amžiaus, 2018–2024 m. su jais tenkino savo lytinę aistrą. Seksualinis išnaudojimas daugiavaikėje šeimoje buvo išaiškintas, kai tėvas panaudojo smurtą prieš savo vaikus, tuomet jie atvykusiems pareigūnams ir vaiko teisių gynėjams prabilo apie tėvo daromus kitus nusikaltimus.
Iki tol 1973 m. gimusio vyro elgesys niekam nekėlė įtarimų, jis dirbo cerkvėje bei Vilniaus oro uoste.
Teismo sprendimu, vyras taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų patirtą neturtinę žalą.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
