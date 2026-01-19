Į teismą neatvykstantis prorusiškas aktyvistas Ragelskis bus atvesdintas

Kaip BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, atvesdinimo klausimą teisėjas išnagrinėjo praėjusį penktadienį, vyras į teismą turėtų būti atvesdintas antradienį.
2025 metų lapkričio 24 dienos teisiamajame posėdyje, kuriame dalyvavo kaltinamasis L. Ragelskis, su proceso dalyviais buvo suderintas kitų posėdžių laikas. Tačiau į teisiamąjį posėdį sausio 8 dieną L. Ragelskis neatvyko, prašymų atidėti posėdį nepareiškė. Kaltinamojo advokatė informavo teismą, kad dėl sausio 8-ąją rengiamo posėdžio ji telefonu bei elektroniniu paštu informavo savo klientą.
Teismo vertinimu, L. Ragelskis vengia atvykti į teismą. Tai sudaro pagrindą kaltinamąjį atvesdinti. Tą padaryti nurodyta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriui.
Prorusiško aktyvisto L. Ragelskio baudžiamoji byla teismui perduota 2022 metais, bet nagrinėjimo ilgai nepavyko pradėti – šešis kartus tai teko atidėti, kadangi laisvai lietuviškai kalbantis kaltinamasis reikalavo išversti bylą į rusų kalbą, nesusirasdavo advokato.
Prasidėjus bylos nagrinėjimui, jis toliau vilkinamas – L. Ragelskis teisme kalba rusiškai, todėl tenka samdyti vertėją (su advokate kaltinamasis teisme kalbasi lietuviškai). Jis nuolat pateikia daugybę keistų prašymu, bandė nušalinti teisėją ir sekretores.
Vyras kaltinamas išniekinęs ant šaligatvio sostinėje, prie Baltarusijos ambasados, padėtus nuo režimo žuvusių baltarusių politinių aktyvistų portretus, kurstęs ir tyčiojęsis iš žydų ir baltarusių.
Kaip rašė BNS, L. Ragelskis anksčiau yra minėtas Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba, yra „politinis marginalas“, aktyviai bedradarbiaujantis su Baltarusijos propagandistais.
