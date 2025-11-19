 Ieškomas prieš daugiau nei du mėnesius dingęs vyras

Ieškomas prieš daugiau nei du mėnesius dingęs vyras

2025-11-19 11:50
ELTOS inf.

Vilniaus rajono policija ieško dingusio be žinios Zigmunto Adamovičiaus, gimusio 1960 m.

Zigmuntas Adamovičius
Zigmuntas Adamovičius / Policijos, P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), rugsėjo 11 dieną 65-erių Z. Adamovičius išėjo iš Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro, esančio Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnų kaime, ir iki šiol negrįžo.

Vyro buvimo vieta nežinoma.

Dingusio asmens požymiai: apie 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų.

Asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Romualdą Moroz, mob. +370 603 62 888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
dingo vyras
Vilniaus rajonas
Zigmuntas Adamovičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų