„Ikea“ padegęs ukrainietis išgirdo nuosprendį

Ši bausmė nuo penkerių metų sumažinta trečdaliu, nes byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.
„D. Bardadimas nuteistas dėl tęstinės nusikalstamos veikos, dėl rengimosi įvykdyti teroristinius veiksmus ir dėl „Ikea“ padegimo“, – sakė teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė.
Taip pat jis nuteistas dėl neteisėto disponavimo sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimo bei atvykimo į Lietuvą ir vykimo į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.
Prokuroras Tomas Uldukis siūlė jam skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.
„Nuosprendis yra pakankamai didelės apimties. Šios bylos esminės aplinkybės yra tokios, kad asmuo buvo pripažintas įvykdęs teroro aktą ir kad, teismo vertinimu, jis veikė Rusijos karinės žvalgybos tarnybų interesais“, – po nuosprendžio paskelbimo sakė prokuroras T. Uldukis.
Pasak jo, D. Bardadimas rengėsi Lietuvoje įvykdyti teroro aktą ne tik Vilniuje, bet ir kitame šalies mieste bei Latvijoje.
Advokatė Renata Janušonytė sakė dar negalinti pasakyti ar skųs nuosprendį aukštesniam teismui. Tai paaiškės klientui susipažinus su nuosprendžiu.
„Kiek dabar jis išreiškė nuomonę, nesiruošia skųsti. Tikėtina, kad neskųsime, bet gal klientas pakeis poziciją“, – sakė gynėja.
Advokatė neatsakė į kai kuriuos žurnalistų klausimus, nes klientas nenori, kad ji komentuotų bylą.
„Nusiskundimų jis neturi, jam čia yra gerai. Neigiamų aplinkybių ar kažko jis nenurodė “, – sakė R. Janušonytė.
Kaip anksčiau skelbė BNS, pareigūnai nustatė, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau ugnis smarkiai neišplito, nes buvo laiku pastebėta, niekas nenukentėjo.
Šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo organizavimo atliekamas toliau, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
