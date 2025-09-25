 Išėjusi iš globos namų Vilniuje dingo Karolina: gal matėte?

Išėjusi iš globos namų Vilniuje dingo Karolina: gal matėte?

2025-09-25 15:57
ELTOS inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Karolinos Zakrževskytės.

Karolina Zakrževskytė Karolina Zakrževskytė Karolina Zakrževskytė

Nepilnametė, gimusi 2008 metais, rugsėjo 24 d. apie 9 val. išėjo iš globos namų, Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje, ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nežinoma.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jovita Morozoviene, tel. +370 670 21248, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Karolina Zakrževskytė
Vilnius
dingo nepilnametė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų