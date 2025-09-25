Vilniaus geležinkelio stotyje – brangaus telefono vagystė: šiam vyrui pareigūnai turi klausimų

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 15 d. apie 15.30 val. Vilniuje, Geležinkelio gatvėje, Vilniaus geležinkelio stotyje, buvo pavogtas mobiliojo ryšio telefonas „iPhone 13 Pro“.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, mob. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
