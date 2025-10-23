Vilniuje pavogtas nešiojamasis kompiuteris: policija turi klausimų šiam vyrui

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 28 d. nuo 3 val. iki 16.30 val. Vilniuje, Odminių gatvėje, buvo pavogtas nešiojamas kompiuteris „Lenovo Yoga Pro 9 16I“ ir įkroviklis. Šiuo metu padaryta žala vertinama 2 500 eurais.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
