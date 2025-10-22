Iš rankinės Vilniuje dingo „iPhone 14“: ką apie tai žino šis vyras?

Kaip teigiama, šių metų spalio 19 d. apie 16 val. Vilniuje, Vokiečių gatvėje esančioje kavinėje, iš nukentėjusiajai priklausančios rankinės buvo pavogtas mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 14“.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą, policija prašo apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Aurelijų Arbutavičių, tel. +370 700 56075, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
