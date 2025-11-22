Metai po DHL lėktuvo katastrofos: išgyvenęs pilotas sulaukė įtarimų, gyventojai atstatinėja namus

„Šiuo metu nurodytas ikiteisminis tyrimas tebevyksta, analizuojami gauti duomenys, tarp jų – ir gauti iš Ispanijos Karalystės, kurie pateikti vykdant Lietuvos prokuratūros siųstą Europos tyrimo orderį. Šiame ikiteisminiame tyrime yra vienas įtariamasis – likęs gyvas lėktuvo pilotas, Ispanijos pilietis, kuris buvo apklaustas Ispanijoje. Šiame ikiteisminio tyrimo etape asmens pardavimo Lietuvai klausimas dar nėra sprendžiamas, atliekami kiti būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – rašoma Generalinės prokuratūros atsakyme Eltai.
Kovą Generalinė prokuratūra skelbė, kad, įtariama, Vilniuje įvykusios aviakatastrofos, kai šalia oro uosto Žirnių gatvėje nukrito lėktuvas, priežastis yra žmogiška klaida.
Ikiteisminiame tyrime dėl praėjusiais metais lapkričio 25-osios rytą Vilniuje nukritusio krovininio lėktuvo „Boeing 737-400“ prokurorai kreipėsi į Ispanijos institucijas, prašydami Europos tyrimo orderio pagrindu atlikti būtinus tyrimo veiksmus, įteikti ten besigydančiam orlaivio pilotui pranešimą apie įtarimą bei jį apklausti.
Anot prokuratūros, išanalizavus ir apibendrinus Lietuvoje atliktų apklausų, įvykio vietos apžiūrų, lėktuvo skrydžio savirašių bei pilotų kabinos pokalbių įrašų bei kitus tyrimo metus gautus duomenis, buvo nustatyta, jog lėktuvo avarija galimai įvyko dėl išjungtos hidraulikos sistemos, kuri atsakinga už užsparnių išskleidimą ir tai galimai sukėlė lėktuvo nukritimą.
Ikiteisminis tyrimas dėl neatsargus gyvybės atėmimo pažeidžiant specialias elgesio saugumo taisykles, sunkaus sveikatos sutrikdymo pažeidžiant specialias elgesio saugumo taisykles, turto sunaikinimo dėl neatsargumo, oro transporto priemonės netinkamos priežiūros ar remonto yra tęsiamas.
Ikiteisminiame tyrime šešiolika asmenų yra pripažinti nukentėjusiaisiais.
Buvęs pasienietis atstato namą
Apsilankius Žirnių gatvėje, katastrofos vietoje, atstatomame dviejų aukštų name grojo muzika, degė šviesa, viduje dirbo statybininkai, kartu su jais darbavosi ir vienas iš namo bendrasavininkų 54 metų Vitalijus. Apgriautas namas atstatytas iš naujų blokelių, o viduje buvo matyti sumontuotos gipskartonio plokštės.
„Aš esu optimistas, atgal nežiūriu, žiūriu tik į priekį. Aš prie ekstremalių situacijų pripratęs“, – Eltai sakė buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas Vitalijus.
Žurnalistės ir gyventojo pokalbį retkarčiais užgoždavo neaukštai viršuje į Vilniaus oro uostą skrendančių lėktuvų garsai. Per gerą pusvalandį kieme virš galvų triukšmingai praskrido bent 4–5 įvairių kompanijų lėktuvai.
„Nebijau, lėktuvas į tą pačią vietą nekrenta, žaibas į tą pačią vietą netrenkia“, – šypsojosi Vitalijus, žurnalistės paklaustas, ar jam po tokios nelaimės nebaisu toliau gyventi šioje vietoje.
Vitalijus yra vienas iš Žirnių gatvės gyventojų, kurie per katastrofą laikinai prarado namus.
„Gerai, kad jau pensijoje. Kiekvieną dieną atvažiuoju, ką nors padarau. Tuoj susitvarkysiu ir vasarą bus gražu“, – neslėpė džiaugsmo Vitalijus. Jis kol kas gyvena socialiniame būste Pilaitėje ir iš jo važiuoja į kitame miesto gale esantį namą, kad prikeltų jį naujam gyvenimui.
Vyras yra vienas iš atstatomo namo savininkų.
„Gyventi juk kažkur reikia, nuomos sutartis pasibaigs ir viskas. Mano vaikai gyvena užsienyje. Aš dabar gyvenu savivaldybės socialiniame būste Pilaitėje. Socialiniuose būstuose Naujininkuose ir kitur glaudžiasi kiti kaimynai“, – Eltai pasakojo jis.
Buvęs VSAT Varėnos rinktinės Tribonių užkardos pareigūnas sako, kad tarnybinė patirtis jam padėjo išgyventi lėktuvo katastrofą ir jos padarinius.
„Aš prie ekstremalių situacijų pripratęs, neteisėtų migrantų apgręžime teko dalyvauti. Prieš dvejus metus išėjau į pensiją. Man lengviau su stresu buvo susidoroti, kaimynams po lėktuvo katastrofos buvo šokas – greitoji prie viešbučio, kur jie laikinai gyveno, visą savaitę stovėjo. Aš pats išspyriau namo duris, du gesintuvus turėjau. Jie irgi pagelbėjo, nes įėjimas degė, reikėjo gesinti. Šoke buvo visi: nei valgyti, nei miegoti, panikos nebuvo“, – įvykius prisiminė Vitalijus.
Pasak vyro, į kiemą nukritus lėktuvui, jo gyvybę galėjo išgelbėti kieme buvęs jo asmeninis mikroautobusas. Beje, jis buvo pirktas Vokietijoje ir anksčiau naudotas tos pačios DHL kompanijos.
„Aš jį pirkau jį su defektais, atsivežiau iš Vokietijos. Manau, kad smūgio banga apie 15–20 metrų šį mano mikroautobusą sviedė link namo ir taip uždengė langą pirmame aukšte, kur aš miegojau. Jeigu ne jisai, iš manęs mažai kas būtų buvę likę“, – mano Vitalijus.
Jis rodo netoli namo stovintį stipriai apdegusį savo gelbėtoją – 2012 m. laidos ryškios geltonos spalvos DHL mikroautobusiuką. Aprūdijusi transporto priemonė tik dabar ruošiama utilizavimui, nes buvo laikoma žalos vertinimui.
Vitalijus sako, kad jam ir kitiems namo gyventojams pavyko taikiai susitarti su bendrove „Switftair“ ir išsireikalauti nemažas pinigines kompensacijas už patirtą turtinę ir neturtinę žalą.
Krovininis lėktuvas „Boeing 737-400“, priklausantis bendrovei „Swiftair“ ir gabenęs Vokietijos siuntų kompanijos DHL krovinius, sudužo ankstų praėjusių metų lapkričio 25-osios rytą, Žirnių gatvėje 5, nepasiekęs Vilniaus oro uosto nusileidimo tako.
Krentantis lėktuvas kliudė dalį gyvenamojo namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Iš nelaimės vietos evakuoti trylika žmonių.
Nebeliko didelio namo
Iki tragedijos sklype stovėjo du namai. Vieno jų, maždaug 100 kvadratų namo nebeliko, jį teko nugriauti – pastatas per lėktuvo katastrofą buvo suniokotas, sulietas vandeniu.
Vitalijus rodo į plyną lauką – čia buvo pamatai, namas. Netoliese dabar guli sukrautų medienos liekanų krūva – viskas, kas liko iš kaimynų namo. Jo atstatyti nebuvo įmanoma, o kaimynai ir jų vaikai nepanoro grįžti čia ir gyventi toliau. Gavusi kompensaciją šeima nusipirko namą kitur.
„Geriau nei prie gatvės ar geležinkelio gyventi. Man patinka – iki Senamiesčio arti, aplinkkelis šalia, parduotuvių daug. Ideali vieta buvo, medžiais apaugusi, tujas arboristė karpė, buvom atsivežę akmenų. Kaimynų namą nebuvo ką atstatinėti, tik griauti“, – Eltai pasakojo Vitalijus.
Pasak jo, aviakompanijos draudimas sumokėjo turtinę ir neturtinę žalą, dalyvaujant advokatams pasirašė taikos sutartį.
„Pusę pageidautos sumos gavau, nors nepriklausomi vertintojai dalyvavo, aiškinomės, kokios išlaidos. Jie motyvavo tuo, kad čia Lietuvoje pirmas kartas, Lietuvoje tokio atvejo nebuvo. Buvo kalbama ne apie tai, kaip pasauliniu mastu tai kompensuojama“, – sakė gyventojas.
Aviakatastrofos teritoriją tvarkė ir savivaldybė.
„Degalai buvo išsipylę, gruntas pakeistas. Reiktų dar ir kelią sutvarkyti, nors keli šimtai metrų, bet po nelaimės jis sugadintas, čia valstybinis kelias“, – sakė Vitalijus.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas Eltą informavo, kad jau yra baigti aplinkos švarinimo darbai ir artimiausiu metu planuojama atšaukti katastrofos vietoje galiojančią ekstremaliąją situaciją.
„Buvo atliekami išsamūs taršos tyrimai, rengiamas tvarkymo planas ir pan. Pabrėžiame, kad tarša nebuvo kelianti pavojų gyvybei ar sveikatai. Dalis nukentėjusių gyventojų dar naudojasi socialiniais būstais, sutartys galioja iki kitų metų kovo“, – teigė G. Grubinskas.
ELTA primena, kad pernai lapkričio 25-osios rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamųjų namų, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.
Apie 5.30 val. orlaivis nukrito Žirnių gatvėje, ties 5 namu. Per įvykį žuvo pilotas, Ispanijos pilietis (gim. 1976 m.) ir sužaloti pilotas Ispanijos pilietis (gim. 1990 m.) bei kartu skridę Lietuvos pilietis (gim. 1990 m.) ir Vokietijos pilietis (gim. 1969 m.), kurie dėl įvairių kūno sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę. Visi sužalotieji išgyveno.
