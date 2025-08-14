 Neįprastai besielgianti trijulė sulaukė pareigūnų dėmesio

Neįprastai besielgianti trijulė sulaukė pareigūnų dėmesio

2025-08-14 10:26
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Neįprastai besielgianti trijulė Vilniaus rajone sulaukė pasieniečių, o vėliau ir policijos pareigūnų dėmesio.

Neįprastai besielgianti trijulė sulaukė pareigūnų dėmesio
Neįprastai besielgianti trijulė sulaukė pareigūnų dėmesio / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Antradienio rytą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kenos pasienio užkardos pasieniečiai, Kalvelių kaime, Vilniaus rajone, vaizdo stebėjimo sistemų pagalba užfiksavo ties geležinkelio pervaža tris asmenis. Pareigūnų dėmesį patraukė įtartinas minėtos trijulės elgesys.

Pasieniečiams nuvykus patikrinti asmenų paaiškėjo ir galima tokio elgesio priežastis. Patikrinus 21-erių ir 20-ies metų amžiaus Vilniaus rajono gyventojus, pareigūnai pas juos aptiko galimai narkotines medžiagas.

Trečiasis, 25-erių asmuo, su savimi jokių draudžiamų daiktų neturėjo, pranešė VSAT.

Asmenys buvo sulaikyti ir perduoti atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, kurie atliks tolimesnius veiksmus.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
pasieniečiai
policija
narkotikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų