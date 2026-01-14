 Nuo policijos spruko girtas vairuotojas: tarp keleivių – teisėsaugos ieškomas vyras

Bandymas sprukti nuo pareigūnų baigėsi šalikelėje, trečiadienį pranešė Lietuvos policija.

Nuo policijos spruko girtas vairuotojas: tarp keleivių – teisėsaugos ieškomas vyras
Kaip teigiama, sausio 14 d. rytą, apie 9.44 val., Vilniuje, Oslo gatvėje, Kelių policijos valdybos pareigūnai pastebėjo dideliu greičiu važiuojantį automobilį „Volvo“. Kelyje, kur leistinas greitis yra 70 km/val., automobilis važiavo net 128 km/val. greičiu.

Pareigūnams įjungus šviesos ir garso signalus bei pradėjus stabdymą, vairuotojas nestojo, o padidinęs greitį, bandė sprukti. Persekiojimo metu vairuotojas nesuvaldė automobilio – transporto priemonė slydo ir atsitrenkė į stovėjusius automobilius „Škoda“ ir „Citroen“, kurie buvo apgadinti.

Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 24 metų vyras. Kartu važiavo du keleiviai, vienas jų – ieškomas policijos, tad buvo sulaikytas. Vairuotojas pareigūnams prisipažino, kad nestojo, nes neturėjo teisės vairuoti ir buvo neblaivus, jam nustatytas 1,55 promilės girtumas.

