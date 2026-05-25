Nuteistas Lenkijos pilietis, pasiūlęs 100 tūkst. eurų kyšį „Enefit Green“ projektų vadovui

„Iš esmės kaltinimas pasitvirtino. Teismas nustatė, kad kaltinamasis Adamas Lewandowskis padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką“, – paskelbė teisėjas Darius Pranka.
Skirta tokio pat dydžio bauda, koks ir buvo pasiūlytas kyšis. Lenkijos piliečiui realiai reikės sumokėti 99,4 tūkst. eurų. Bauda sumažinta, atsižvelgus į A. Lewandowskio laikino sulaikymo trukmę.
Lenkijos pilietis realiai perdavė tik 5 tūkst. eurų. Šie pinigai dabar saugomi Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) ir bus konfiskuoti Lietuvos valstybės naudai. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko STT.
Perduodant šią bylą teismui Generalinė prokuratūra skelbė, kad Lenkijos akcinės bendrovės „Onde“ atstovas kaltinamas davęs kyšį valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovui už šios įmonės ir paties atstovo asmeninį palankumą vėjo jėgainių statybų projekte, pritarimą papildomiems darbams statant šias jėgaines, konfidencialią vidinę įmonės informaciją bei išimtinę padėtį ateityje dalyvaujant kituose „Enefit Green“ vykdomuose projektuose. „Onde“ yra viena didžiausių vėjo jėgainių rangovių Lenkijoje.
„Teismo vertinimu, Lewandowskis, būdamas Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Onde“ atstovu, pasiūlė ir davė valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, būtent UAB „Enefit Green“ darbuotojui Rokui Smilingiui, kyšį už tai, kad, paprastai sakant, įmonė „Onde“ laimėtų vėjo jėgainių paskelbtus konkursus projektuose „Kelmė 2“ ir „Kelmė 3“, arba kitaip tariant, siekė Roko Smiligio palankumo bendrovei „Onde“ šiuose vėjo jėgainių konkursuose“, – sakė teisėjas D. Pranka.
Visgi, anot teisėjo, nebuvo įrodyta, kad kyšis buvo duotas ir dėl papildomų darbų jau įgyvendinamame projekte „Kelmė 1“ projekte.
„Ši kaltinamo dalis buvo neįrodyta“, – pažymėjo teisėjas.
Pasak D. Prankos, byloje minimas bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovas R. Smilingis gali būti prilygintas asmeniu, einančiu valstybės tarnautojo pareigas, nepaisant to, kad dirba privačioje įmonėje – toks statusas jam gali būti suteikiamas dėl atliekamų funkcijų pobūdžių ir įmonės, kurioje jis dirba, veiklos – būtent vėjo energetikos srities.
„Visuomeninis interesas – elektros gamyba ir vėlesnis jos tiekimas vartotojams“, – paaiškino teisėjas.
Bendrovė „Enefit Green“ šioje byloje buvo pateikusi beveik 569 tūkst. eurų civilinį ieškinį, nes po pasiūlyto kyšio ji turėjo nutraukti sutartis su „Onde“ ir samdyti kitus rangovus už didesnę kainą.
Tačiau teisėjas D. Pranka paskelbė, kad ieškinys atmestas, nes jis nėra pagrįstas.
„Enefit Green“ kreipėsi į STT
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai dėl įtarto kyšininkavimo vykdant vėjo jėgainių darbų pirkimus į STT kreipėsi Estijos valstybinės įmonės „Enefit Green AS“ dukterinė bendrovė Lietuvoje „Enefit Green“.
Tyrimo metu buvo gauti duomenys, leidžiantys pagrįstai manyti, kad 2023 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais Lenkijos pilietis, atstovaudamas Lenkijos įmonei, kuri veikia vėjų jėgainių statybos srityje, inicijavo keletą susitikimų su vienu iš bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovų ir jų metu siūlė jam 100 tūkst. eurų dydžio kyšį.
Jis buvo siūlomas už tai, kad kaltinamojo atstovaujama įmonė, dalyvavusi konkurse dėl vėjo jėgainių parkų statybos Kelmės rajone ir pateikusi daugiau nei 100 mln. vertės komercinį pasiūlymą, būtų pripažinta šio konkurso nugalėtoja bei gautų kitų naudų.
Teisėsauga skelbė, kad turimi ikiteisminio tyrimo duomenys taip pat leidžia įtarti, kad kaltinamasis, apsilankęs bendrovės „Enefit Green“ biure rugsėjo mėnesį, susitiko su minėtos bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovu ir įteikė jam dėžutę nuo sausainių, kurioje vėliau buvo rasti 5 tūkst. eurų.
„Siekiant išaiškinti įtartą tarptautinės korupcijos atvejį ir surinkti visus reikšmingus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos įrodymus, ikiteisminio tyrimo metu vyko aktyvus Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų bendradarbiavimas“, – nurodė prokuratūra.
Pirmadienį paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Lenkijos pilietis A. Lewandowskis atvykdavo į savo bylos posėdžius Vilniuje, prokuroro nutarimu kaltinamajam buvo skirta kardomoji priemonė – 75 tūkst. eurų dydžio užstatas.
Nuosprendžio paskelbime nei A. Lewandowskis, nei jo advokatė, nei kiti proceso dalyviai nedalyvavo.
Ši kardomoji priemonė galės, kol įsiteisės nuosprendis.
Advokatė: nuosprendis bus skundžiamas
Vilniaus apygardos teismui neišteisinus „Enefit Green“ inicijuotoje baudžiamojoje byloje Lenkijos bendrovės „Onde“ darbuotojo Adamo Lewandovskio, jam atstovaujantys Lietuvos teisininkai pabrėžia, kad šis teismo sprendimas bus nedelsiant apskųstas.
„Teismo sprendimas yra daugiau negu keistas, formuojantis naują praktiką, kai kriminalizuojami išimtinai privačių ūkio subjektų santykiai. Toliau formuojant tokią praktiką, galima bus pasiekti, jog bet kokia kalėdinė ar gimtadienio dovana tarp privačių asmenų gali būti prilyginta kyšiui. Tai neteisinga ir reikalauja aukštesnio teismo įsitraukimo“, – komentare Eltai sakė advokatė Dovilė Murauskienė.
Anot jos, nė viena iš bylos šalių nėra ir nebuvo viešojo intereso subjektas ar valdininkai. Pasak advokatės, bylos šalys yra privatūs asmenys, tad, jo teigimu, net pati byla yra daugiau nei keista.
„Faktas, kad turime labai keistą situaciją, kurioje dviejų privačių asmenų bendravimas yra interpretuojamas kaip nusikalstama veika, kuriai nebuvo jokio pagrindo. Taip neturi būti, o verslo dalykiniai santykiai negali būti prilyginti kyšininkavimu“, – sako ji.
Anot jos, galima tik apgailestauti, kad nepaisant byloje ištirtų įrodymų, paneigusių bet kokią Lenkijos piliečio kaltę, teismas priėmė visiškai kitokį sprendimą, kuriam būtinas aukštesnės instancijos vertinimas.
„Skundas bus pateiktas nedelsiant, nes ši byla yra ypatinga visai Lietuvai. Joje sprendžiamas ne tik užsienio piliečio likimas, bet ir formuojama nauja teisminė praktika, kuomet pasitelkus nesąžiningą konkurenciją primenančius ar provokuojančius veiksmus, gali būti siekiama tam tikrų komercinių interesų“, – sakė advokatė D. Murauskienė.
D. Murauskienė pažymi, kad daugelis teisme paaiškėjusių aplinkybių ir bendrovės „Enefit Green“ veiksmai tik patvirtino abejones, kad įmonė galėjo siekti tam tikrų komercinių tikslų, inicijuodama baudžiamąją bylą prieš A. Lewandowskį bei siekdama į bylą įtraukti ir pačią Lenkijos bendrovę.
(be temos)