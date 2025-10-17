Nuteistasis įtariamas organizavęs narkotikų siuntimą į kalėjimą: įklampino ir sugyventinę

Ikiteisminį tyrimą atliekančių Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) Kriminalinės žvalgybos pareigūnų surinktais duomenimis, vienas iš įtariamųjų, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 2-ajame kalėjime, galimai veikė bendrininkų grupėje su laisvėje esančiais asmenimis ir organizavo didelio kiekio psichotropinių medžiagų – sintetinių kanabinoidų – siuntimą į kalėjimo teritoriją.
Nustatyta, kad siunta su psichotropinėmis medžiagomis buvo išsiųsta per siuntų tarnybą, tačiau ji nebuvo pristatyta gavėjui, nes siuntą perėmė LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai.
Nuteistojo sugyventinė galimai veikė kartu. Ji įtariama tuo, kad turėjo bei platino minėtas psichotropines medžiagas. Per kratą moters gyvenamojoje vietoje taip pat buvo rasta ir paimta psichotropinių medžiagų.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.
