„Orlen Lietuvos“ atstovas: incidentas įvyko „Jozitai“ iškraunant cisternas su „Orlen“ dujomis

„Mūsų yra aštuoni vagonai ten su suskystintomis dujomis, tai mums priklausantys vagonai, septynis iš jų nuomojamės, o vieną turime nuosavą“, – BNS sakė „Orlen Lietuvos“ komunikacijos vadovas Tomas Digaitis.
„Tai krovinys iš Mažeikių gamyklos, mes jį pagaminome, pakrovėme ir išsiuntėme, bet incidentas įvyko klientui išsikraunant vagonus, mūsų žmonės niekaip nedalyvavo šitoje operacijoje. (...) Jei galėčiau tokią sentenciją pasakyti, orkaitė – „Jozitos“, o mūsų – kruasanai. Bet dega orkaitė, ne kruasanai“, – pridūrė jis.
Daugiau incidento detalių jis nekomentavo.
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas
BNS rašė, kad Vilniuj, Baltojoje Vokėje, suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilo gaisras – užsidegė aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau trečiadienį sakė, kad pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
