Paaiškėjo, kad girta „Lamborghini“ vairavo „Olialia“ eksnarė

A. Boravskė (iki santuokos buvusi Staškevičiūtė) buvo išgarsėjusi pramogų pasaulyje kaip merginų projekto „Olialia“ narė bei buvusi krepšininko Jono Valančiūno širdies draugė.
Teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad 1992 metais gimusi moteris vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio. Jai nustatytas daugiau kaip 1,51 promilės girtumas.
Teismas moteriai skyrė galutinę 2,5 tūkst. eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti dvejus metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.
Bylos duomenimis, vilnietės vairuojamas automobilis „Lamborghini“ buvo sustabdytas šių metų kovo 30-osios pavakarę sostinės Lazdynų rajone. Moters iškvėptame ore policijos pareigūnai nustatė 1,93 prom. etilo alkoholio koncentraciją.
Kaip rašoma teismo baudžiamajame įsakyme, A. Boravskė ilgai ginčijosi su ją sustabdžiusiais pareigūnais, nenorėjo tikrintis alkotesteriu. Tik priminus, kad už atsisakymą tikrintis gresia baudžiamoji atsakomybė, vairuotoja papūtė į alkotesterį.
Moteris pareigūnams teigė, kad išgėrė tik vieną taurę silpno alkoholinio gėrimo ir su sūnumi važiavo į ligoninę aplankyti draugės.
Apie nesaugiai vairuojamą, kitiems eismo dalyviams pavojų keliantį automobilį pareigūnams pranešė pilietiški žmonės, kurių akivaizdoje po kelią vingiuojantis „Lamborghini“ du kartus užvažiavo ant šaligatvio bortelių.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Spręsdamas dėl nusikalstamos veikos padarymo priemonės – automobilio – konfiskavimo, teismas pritarė prokuroro argumentams ir atsižvelgė į tai, kad automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, kuris nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką.
Įvertinus tai, kad moteris anksčiau nebuvo teista, padarė vieną nusikaltimą, dėl kurio prisipažįsta ir gailisi, iš nuteistosios konfiskuota pakankama baudžiamosios atsakomybės realizavimui suma – 70 tūkst. eurų, t. y. dalis sumos, atitinkančios automobilio „Lamborghini“ vertę. Teismui gegužės mėnesį pateiktais duomenimis, šio automobilio vertė yra 247 tūkst. eurų.
Teismas nustatė sumos sumokėjimo terminą – vienerius metus arba sumokant šią sumą lygiomis dalimis po 10 tūkst. eurų per mėnesį.
Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąją – ištekėjusi, neteista, bausta administracine tvarka. Praeityje jai buvo iškelta baudžiamoji byla, bet ji buvo nutraukta moterį atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Tai ne pirmas kartas, kai moteris vairuoja neblaivi.
2014 metais vairuodama „Porsche Cayenne“ automobilį, sukėlė avariją, kurioje nukentėjo jos bendrakeleivė. Paaiškėjo, jog vairuotoja buvo neblaivi. Teismas tąsyk jai uždraudė vairuoti 2,5 metų.
