Paaugliai nusprendė medžioti pedofilus ir jiems pavyko

Ir dabar Vilniaus apygardos teisme šis pedofilas M. Trakelis buvo nuteistas. Kaltu jis pripažintas dėl pasikėsinimo suvilioti jaunesnį negu šešiolikos metų asmenį (BK 152-1 str.), pasikėsinimo tvirkinti jaunesnį nei šešiolikos metų asmenį (BK 153 str.) ir dėl pornografinio turinio platinimo (BK 309 str. 1 d.).
Už padarytus nusikaltimus 29-erių vyrui skirta 1 metų ir 1 mėnesio laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant jį per 8 mėnesius išdirbti 200 valandų viešųjų darbų. Jam uždrausta visą bausmės laiką bendrauti su nepilnamečiais.
Sugavo ne vieną
Kaip teisėsaugai pasakojo paaugliai, idėja gaudyti pedofilus jiems kilo 2023 metų žiemą. Įkvėpimo jie pasisėmę pamatę tą darantį žmogų socialiniame tinkle „Tiktok“.
Vaikinai sukūrė paskyrą draugas.lt platformoje, nurodė, kad merginai 21 metai. Tačiau jiems parašiusiems vyrams pasakydavo, kad jie iš tiesų bendrauja su 15-mete. Į savo planą jie įtraukė pusseserę, kurios nuotraukas panaudojo.
Dauguma vyrų, sužinoję, kad rašo nepilnametei, toliau nebesusirašinėdavo. Bet ne visi.
Paauglių planas buvo paprastas: susitarti dėl susitikimo, nusiųsti ten pusseserę, o patys jie laukdavo netoliese.
Kai tik pasirodydavo vyriškis, maždaug dešimties vaikinų būrys iškart ateidavo su juo pasikalbėti.
„Mes su tais žmonėmis tiesiog pasikalbėdavome, susitardavome. Atskaitydavome moralą, saugumo sumetimais viską filmavome, bet niekur to neviešinome. Tik liepdavome, kad daugiau tai nesikartotų, nes jei kartosis – viską paviešinsime. Žmonės žadėdavo daugiau taip nesielgti“, – pasakojo vienas iš pedofilų medžiotojų.
Tokių vyrų jie pagavo bent kelis, bet policijai apie juos nepranešė.
Perduotas policijai
Tačiau 2024 metų sausio 5 d. konfrontacija buvo kiek aštresnė. Į susitikimą su penkiolikmete atėjęs M. Trakelis puolė bėgti ir priešintis. Todėl paaugliai jį sulaikė ir iškvietė policiją.
Prieš tai jis beveik savaitę susirašinėjo su tariama 15-mete, rašė daugybę nepadorių žinučių, kuriose detalizavo, kokiais būdais ruošiasi su ja užsiimti lytiniais santykiais.
„O grupinuko norėtum?“ – rašė jis vienoje žinutėje. Be to, jis atsiuntė 5 pornografines nuotraukas.
Kai M. Trakelis buvo sulaikytas, paaugliai policijai perdavė visus susirašinėjimus.
Teisiamasis viso proceso metu atsisakė duoti bet kokius parodymus. Kaltinamojo advokatas Arvydas Penelis siekė, kad jo klientas būtų išteisintas.
Advokatas teigė, kad paauglių susirašinėjimas negali būti pripažinti įrodymais, nes jie nėra surinkti Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
Be to, pasak advokato, vaikinai kaltinamąjį išprovokavo dalyvauti susirašinėjime ir siųsti nepadorias žinutes.
Įrodymų užteko
Tačiau bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas su tokiais argumentais nesutiko.
„Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad privataus asmens surinkti ir teisėsaugos institucijai pateikti duomenys apie galimai padarytą nusikalstamą veiką teismo gali būti pripažįstami įrodymais, o privačių asmenų pateikti duomenys įrodymais nepripažįstami tik tais atvejais, kai jie gauti įstatyme tiesiogiai draudžiamu būdu“, – nuosprendyje akcentavo teisėjas.
M. Povilanskas, įvertinęs susirašinėjimus, konstatavo, kad jokios provokacijos čia nebuvo. Nepilnamete apsimetę vaikinai tiesiog užduodavo klausimus, o M. Trakelis pats iniciavo pokalbį.
„Iš pačio susirašinėjimo turinio matyti, kad susirašinėjimo (pokalbio) iniciatorius yra pats kaltinamasis M. Trakelis. Jis pirmas paklausia „nori?“ gavęs atsakymą, „na man 15 metų...“, „viskas Ok?“, atsako: „ok atsiusk ft savo, 15 ir dar ne syk neragavusi“.
Skirdamas bausmę M. Povilanskas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis, nors ir neteistas, bet ne kartą baustas administracine tvarka, niekur nedirba.
„Kaltinamasis M. Trakelis, būdamas jauno amžiaus nededa pastangų turėti legalų pragyvenimo šaltinį, tačiau daro teisės pažeidimus, jo nusikalstamas elgesys nėra atsitiktinio pobūdžio“, – konstatavo teisėjas.
Šis teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs.
