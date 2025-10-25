Londone nuteista kalėti gauja: už grotų siunčiamas ir lietuvis

U. Ašmenai buvo pavesta rūpintis transportu iš pabėgimo vietos. Kalėjime jaunuolis praleis septynerius metus už padegimą sunkinančiomis aplinkybėmis.
Išpuolis įvykdytas „Wagner“ – privačios karinės organizacijos, veikiančios Rusijos valstybės vardu – nurodymu, žala įvertinta vienu milijonu svarų sterlingų. Padegimas buvo „planuotos terorizmo ir sabotažo kampanijos“ dalis, vykdytos Rusijos valstybės interesais, sakė teisėja B. Cheema-Grubb skelbdama nuosprendį „Old Bailey“ teisme.
„Ši byla atskleidžia Rusijos Federacijos pastangas įgyti žalingą pasaulinę įtaką, verbuojant toli nuo Maskvos gyvenančius žmones per socialinius tinklus“, – pridūrė ji.
2023 m. kovo mėn. sukeltas gaisras pramonės rajone rytų Londone buvo nukreiptas į du objektus, įskaitant įmonę, vežusią siuntas į Ukrainą, taip pat ir Elono Musko „Starlink“ palydovinę įrangą. Gauja planavo ir daugiau padegimų (restorane ir vyno parduotuvėje sostinės Meifero rajone) bei multimilijonieriaus rusų disidento Jevgenijaus Čičvarkino pagrobimą.
Gauja nuteista pagal 2023 m. gruodį įsigaliojusį Jungtinės Karalystės nacionalinio saugumo įstatymą, skirtą reaguoti į „valstybių priešiškos veiklos, nukreiptos į Jungtinės Karalystės demokratiją, ekonomiką ir vertybes, grėsmę“.
