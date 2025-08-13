Pareigūnai vis dar ieško dingusios 17-metės Lauros

Kaip „Kauno dieną“ informavo Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė, 17-metė dingsta ne pirmą kartą.
„Vieną dieną pabėgo, kitą buvo rasta, pristatyta į namus, tačiau ji vėl tą pačią dieną pabėgo“, – sakė L. Kairienė.
Tad liepos 29 d. pareigūnai dar kartą paskelbė merginos paiešką. Kol kas merginos policija ieško savo jėgomis, tačiau kreipiasi į visuomenę ir prašo mačiusių nepilnametę ar žinančių jos buvimo vietą nedelsiant susisiekti.
Kaip buvo skelbta, nepilnametė išėjo iš savo namų Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Ieškomos L. Lemešovaitės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudų iki pečių kirptų plaukų. Ypatingi požymiai: prie kairės ausies – apgamas.
Išeidama vilkėjo pilką sportinį džemperį su gobtuvu, mūvėjo tamsiai pilkus džinsus, avėjo juodus „Converse" sportbačius, su savimi turėjo juodą kuprinę. Taip pat buvo pasipuošusi aukso spalvos apvaliais auskarais su žvaigždėmis bei sidabro spalvos ilga grandinėle su raudonos spalvos širdelės formos pakabuku.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šios nepilnametės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Romualdu Moroz, tel. +370 603 62888, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai