Pasieniečiai nutupdė kontrabandą iš Baltarusijos skraidinusį droną

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Purvėnų pasieniečiai užfiksavo ties Daugidonių kaimu Šalčininkų rajone iš Baltarusijos skrendantį droną su kroviniu. Panaudojus bepiločių orlaivių užkardymo priemonę, skraidyklė buvo nutupdyta. Vietovę apžiūrėję Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aptiko nukritusį droną, prie kurio buvo pritvirtintas stačiakampis ryšulys, apvyniotas bespalve polietileno plėvele.
Kaip pranešė VSAT, į užkardą nugabenus droną su ryšuliu, jame rasta 1 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalaus krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5,2 tūkst. eurų.
Kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Purvėnų pasienio užkardoje, įvykis tiriamas.
Šiemet per vienuolika mėnesių pasieniečiai perėmė 56 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
