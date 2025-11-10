 Patekęs į sukčių pinkles Vilniaus rajono gyventojas neteko 12 tūkst. eurų

Patekęs į sukčių pinkles Vilniaus rajono gyventojas neteko 12 tūkst. eurų

2025-11-10 09:24
BNS inf.

Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad lapkričio 8-osios vakarą, bandydamas prisijungti prie suklastoto banko e. portalo, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir nuo jo sąskaitos neteisėtu būdu pasisavinta 12 tūkst. eurų.

Patekęs į sukčių pinkles Vilniaus rajono gyventojas neteko 12 tūkst. eurų
Patekęs į sukčių pinkles Vilniaus rajono gyventojas neteko 12 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų