Patekęs į sukčių pinkles Vilniaus rajono gyventojas neteko 12 tūkst. eurų

Kaip pirmadienį pranešė Policijos departamentas, pinigų neteko 1982 metais gimęs Vilniaus rajono gyventojas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad lapkričio 8-osios vakarą, bandydamas prisijungti prie suklastoto banko e. portalo, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir nuo jo sąskaitos neteisėtu būdu pasisavinta 12 tūkst. eurų.
