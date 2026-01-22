Po autobuso avarijos – kritika: gal pagaliau pamatys, kad realybė yra kitokia

Kaip BNS nurodė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja, 10.47 val. buvo gautas pranešimas, kad P. Žadeikos gatvėje vaikų pilnas viešasis maršrutinis autobusas „Solaris“ atsitrenkė į medį, sudužo stiklai.
Informacija dėl keleivių nepasitvirtino, tuo metu autobuso vairuotojas nenukentėjo.
„Autobuse keleivių nebuvo, pats vairuotojas, gimęs 1959 metais, nenukentėjo“, – sakė J. Samorokovskaja.
„Atvykus pareigūnams, maršrutinio autobuso vairuotojas paaiškino, kad jam važiuojant užstrigo akceleratorius, autobusas tapo nevaldomas ir nuvažiavo nuo kelio“, – pridūrė policijos atstovė.
„Vilniaus viešojo transporto“ duomenimis, į eismo įvykį patekęs autobusas pagamintas 2020 metais. Privalomoji techninė apžiūra transporto priemonei buvo atlikta 2025-ųjų liepą, o ruošiantis kitai apžiūrai ir atlikus diagnostiką, defektų nebuvo nustatyta.
Įmonė nurodė tirianti visas galimas avarijos aplinkybes ir versijas.
„Skiriame ypatingą dėmesį įvykio aplinkybių ištyrimui – išvadas turėsime atlikę išsamią autobuso diagnostiką ir įvertinę visas aplinkybes“, – „Vilniaus viešojo transporto“ pranešime cituojamas įmonės vadovas Ignas Degutis.
Savo ruožtu, bendrovės darbuotojų profesinė sąjunga, „Facebook“ socialiniame tinkle pasidalinusi vaizdo įrašu iš įvykio vietos, kritikavo sostinės savivaldybės valdomą įmonę dėl transporto priemonių techninės būklės.
„Gal po šiandienos įvykio pagaliau bendrovė pamatys, kad realybė yra kitokia“, – rašė profsąjunga.
I. Degutis bendrovės BNS anksčiau perduotame komentare nurodė, kad transporto priemonių remonto biudžetas nuolat auga. 2025 metais viešojo transporto remonto sąnaudos siekė 7,5 mln. eurų – beveik 20 proc. daugiau nei užpernai.
„Įmonė ne tik intensyviai atnaujina transporto priemonių parką, bet ir nuosekliai stiprina remonto veiklą, todėl šiais metais planuojamas biudžetas remonto veiklai didės“, – nurodė I. Degutis.
Jis pridūrė, kad „Vilniaus viešasis transportas“ nuolat bendrauja ir svarbius klausimus derina su socialiniais partneriais.
„Vilniaus viešojo transporto“ technikos direktorius Aurelijus Boldinovas nurodė, kad įmonėje yra įdiegta remonto planavimo ir būklės registravimo sistema, sugriežtintas vidaus degimo variklių aptarnavimas, įsigyta ir pradėta naudoti diagnostinė įranga autobusų aptarnavimui, reglamentuotas padangų naudojimas, mažinant riziką dėl jų amžiaus.
„Lygiagrečiai įmonėje kuriama tiekimo grandinė, kad būtų operatyviau nustatomas reikalingų detalių poreikis, organizuojami užsakymai ir formuojamas racionalus dažniausiai naudojamų detalių rezervas“, – sakė A. Boldinovas.
„Siekiame užtikrinti, kad remontui būtų parenkamos tinkamiausios, o ne pigiausios detalės, ypač elektronikos srityje, kiek tai leidžia viešųjų pirkimų reglamentavimas. Esant poreikiui, pasitelkiamos ir papildomos techninės apžiūros paslaugos“, – pridėjo technikos direktorius.
