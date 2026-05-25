Po didžiulės operacijos – šokas teisėsaugoje: aiškėja vis daugiau detalių

Daugiau kaip šimtas pareigūnų ir per septyniasdešimt kratų – rezultatas stulbinantis.
„Iš viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, o 13 iš sulaikytųjų – ne tik policijos pareigūnai, bet ir pasieniečiai“, – teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
Iš viso – 3 pasieniečiai ir net 10 policininkų. Iš trijų sulaikytų pasieniečių du – pamainų viršininkai. Šaltinių duomenimis, tarp įtariamųjų – antradienį Šalčininkuose sulaikyta pasienietė.
„Tai nėra sisteminė problema, o labiau lokali problema, nes didžioji dalis sulaikytų pareigūnų – 8 iš Šalčininkų komisariato, kiti du yra iš Vilniaus apskrities komisariatų. Daugiausia kalbame apie veiklos reagavimo padalinių pareigūnus“, – teisinosi M. Draudvila.
Pasak komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemones ir laikėsi konspiracijos.
Sulaikyti asmenys įtariami ne tik kontrabanda, bet ir pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
„Jei vykdydami konkrečias nusikalstamas veikas asmenys veikia taip, kad jų veikimas atitinka kitų priešiškų valstybių interesus, jų veiką galima kvalifikuoti ne tik pagal kontrabandos straipsnį, bet ir pagal šį straipsnį“, – tvirtino prokuroras Martynas Jovaiša.
Kaip skelbta anksčiau, vienas iš sulaikytų asmenų – Šalčininkų savivaldybės darbuotojas, Komunalinio padalinio vyresnysis specialistas. Be to, kratoms atlikti buvo pasitelkti ir rinktinės „Aro“ pareigūnai – esą tikėtasi, kad įtariamieji gali būti ginkluoti.
„Buvo informacijos, kadangi kalbame apie nusikalstamus susivienijimus ir jų narius. Kaip žinoma, tie asmenys paprastai kelia didesnį pavojų. Kad nekiltų iššūkių vietoje, „Aro“ pareigūnai buvo pasitelkti“, – aiškino M. Draudvila.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vidaus reikalų ministras savo ruožtu teigė esąs nustebęs.
„Sud uotas, aš tikiu, lemiamas smūgis tokiems veikėjams, kurie veikia mūsų pasienio teritorijoje. Vertinu tai kaip sėkmę, bet skaudžią sėkmę“, – kalbėjo Vladislav Kondratovič.
Be to, premjerei kilo daug klausimų.
„Kodėl anksčiau nebuvo reaguota į signalus, kaip veikė institucijų vidaus kontrolės mechanizmai, imuniteto tarnybos, kur buvo institucijų vadovai?“ – svarstė Inga Ruginienė.
„Mūsų visuomenė galbūt irgi nekritiškai vertina tokio tipo nusikaltimus. Teko iš kai kurių vietinių politikų girdėti, kad čia yra mūsų verslininkai, kad jie nekalti ir t. t.“, – tikino V. Kondratovič.
Tiesa, profesinės sąjungos daug metų iš eilės kalba apie per mažus eilinių pareigūnų atlyginimus.
Išskirtine šią operaciją vadino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas tikisi, kad tokios operacijos siunčia žinią ir kitiems.
„Ir labai gerai, kad bus užkardyti kiti nusikaltėliai, kurie galbūt planuoja panašaus pobūdžio veiklą. Supras, kad gali ateiti „Aro“ pareigūnai ir į jų kiemą“, – neslėpė jis.
Anot teisėsaugos, sulaikytieji – net iš dviejų nusikalstamų susivienijimų, todėl vyksta du ikiteisminiai tyrimai. Didesnės grupuotės tyrime šiuo metu yra 49 įtariamieji, o bendra areštuoto turto vertė siekia daugiau kaip 4,2 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)