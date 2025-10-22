Po teismo verdikto prabilo agresyvią moterį nušovęs pareigūnas: tai tikrai daug nervų suvalgė

Pirmos instancijos teismas Darių Šerpytį išteisino, tačiau nuosprendį apskundė ir prokuroras, ir nušautos moters vaikų advokatas. Po 10 mėnesių pareigūnas atvyko išklausyti Apeliacinio teismo nuosprendžio.
„Nutaria atmesti Vilniaus prokuratūros skyriaus prokuroro bei nukentėjusių – Igorio Tolkačiovo ir Anatolijaus Tolkačiovo – atstovo advokato apeliacinius skundus“, – skelbė teisėjas Linas Šiukšta.
Apeliacinio teismo teisėjas motyvuoja, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį.
„D. Šerpytis pistoleto šūviais mirtinai sužalojęs Tolkačiovą veikė esant būtinosios ginties situacijai ir šios ginties ribų neperžengė“, – aiškino teisėjas L. Šiukšta.
Palaikyti kolegos atėję pareigūnai plojo ir sveikino su antruoju išteisinimu.
„Tikėjausi. Kaip ir pirmą kartą po pirmos instancijos sakiau, taip ir šįkart“, – kalbėjo išteisintasis Darius Šerpytis.
Pareigūnas dėkojo jį palaikyti atvykusiems kolegoms.
„Tikrai daug nervų suvalgė. Ne tiek man, kiek šeimai, artimiesiems, tėvams“, – pripažino D. Šerpytis.
Paklaustas, ar prisimenant įvykį elgtųsi taip pat, jis atsakė: „Taip.“
Tragiški įvykiai klostėsi taip: pagalbos numeriu 112 paskambinęs sūnus pranešė, kad mamai paūmėjo psichikos liga ir reikia medikų pagalbos. Atvykę medikai buvo užpulti – vienas jų sužalotas, apdaužytas ir jų automobilis. Po poros valandų atvyko ir du policijos ekipažai – keturi pareigūnai. Moteris buvo užsidariusi namuose, o pareigūnai bandė ją sulaikyti. Buvo panaudotos ir ašarinės dujos, ir elektrošokas, tačiau tai nepadėjo – moteris toliau švaistėsi peiliu. Pareigūnas D. Šerpytis į ją paleido penkis šūvius, paskutiniai buvo mirtini.
Net ir po teismo nuosprendžio prokuroras nekeičia pozicijos, kad policininkai elgėsi netinkamai.
„Tikrai nebuvo neišvengiamai būtina, kaip to reikalaujama, naudoti ginklą šioje situacijoje. Nors nurodyta, kad buvo panaudotos visos priemonės, jos nebuvo tinkamai panaudotos – tiesiog buvo išnaudotos netinkamai“, – komentavo prokuroras Rolandas Imbrasas.
Ir prokuroras, ir nužudytosios vaikų advokatas teisme aiškino, kad moters agresiją išprovokavo patys policininkai, o jų veiksmai buvo neorganizuoti.
„Sprendimas aiškus – skųsime Aukščiausiajam Teismui. Kaip patys girdėjote, išsamių motyvų paskelbta nebuvo“, – pabrėžė R. Imbrasas.
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas tvirtino, kad sprendimas svarbus ne tik šiam pareigūnui, bet ir visai policijai.
„Šiuo sprendimu formuojama be galo svarbi teismų praktika, kuri aiškiai pasako, kad policijos pareigūnas dažnu atveju turi ne tik teisę, bet ir pareigą panaudoti šaunamąjį ginklą siekdamas apginti tiek save, tiek kitus asmenis nuo pavojingo kėsinimosi – kokia ta situacija ir buvo“, – akcentavo A. Paulauskas.
Pasak generalinio komisaro, jeigu teismo sprendimas būtų kitoks, tai būtų įnešę didžiulę sumaištį į policijos pareigūnų darbą.
„Daug bendravau su Lietuvos policijos bendruomene ir tikrai girdėjau daug komentarų. Pareigūnai sakė: jeigu D. Šerpytis bus nuteistas, išvykdami į tarnybą, turbūt svarstysime, ar išvis pasiimti ginklą, ar palikti jį ginklinėje ir važiuoti patruliuoti bei saugoti žmones būdami neginkluoti“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Vis dėlto generalinis komisaras pripažįsta, kad tą dieną pareigūnai padarė klaidų.
„Peržiūrėjus visus įrašus, matomos tam tikros taktinės klaidos, kurias pareigūnai padarė. To neslepiame, apie tai kalbame atvirai. Tačiau tos klaidos nebuvo kritinės, nebuvo fatalinės ir nebuvo tyčinės“, – pripažino A. Paulauskas.
Žuvusios moters vaikai skelbiant nuosprendį nedalyvavo. Abu jie siekė prisiteisti po 50 tūkstančių eurų, tačiau teismas šių prašymų netenkino.
Apeliacinio teismo sprendimas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui gali būti apskųstas per tris mėnesius.
