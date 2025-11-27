 Policija: įdomu, ar tėvai galvoja?

Lietuvos policijos pareigūnai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas ant priekinės automobilio sėdynės vežamas mažas vaikas. Vairuotojas sulauks baudos.

„Toks požiūris į savo vaikų saugumą ir stebina, ir piktina“, – ketvirtadienį prie įrašo feisbuke rašė policijos pareigūnai.

Kaip teigiama, toks vaizdas lengvajame automobilyje užfiksuotas sostinės Konstitucijos prospekte.

„Mažas vaikas vežamas ant priekinės sėdynės. Įdomiausia, kad automobilyje buvo vaikiška kėdutė, tačiau vaikas vežamas pasisodinus tarp kojų. Įdomu, ar tėvai galvoja ir įsivaizduoja pasekmes eismo įvykio metu?“ – teiravosi teisėsauga.

Pasak pareigūnų, vairuotojui surašytas protokolas dėl naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, tvarkos pažeidimo. Už tokį pažeidimą numatyta bauda nuo 30 iki 50 eurų.

