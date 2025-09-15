Policija prašo pagalbos: Vilniuje rastas, įtariama, žiauriai nužudytas gyvūnas

Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad rugsėjo 7 dieną apie 19.25 val. Vilniuje, Subačiaus 116 A, prie „Vilnelės“ autobusų stotelės esančios šiukšlių dėžės, buvo rastas plastikinis maišas. Jo viduje buvo apdegęs nenustatytas gyvūnas. Jo galva ir galūnės buvo nupjauti.
Turinčius vertingos informacijos apie šio įvykio aplinkybes pareigūnai ragina susisiekti su vyresniąja tyrėja Anželika Bernatiene tel. + 370 700 56 636 arba el. paštu [email protected].
(be temos)