Policijos komisariate – muštynės: į atlapus vienas kitam kibo du pareigūnai

Incidentas kilo praėjusią savaitę. Dėl ko įvyko pareigūnų muštynės, policija neatskleidžia. Tarnybiniai ginklai nebuvo panaudoti.
„Praėjusią savaitę tarp dviejų pareigūnų buvo kilusi asmeninio pobūdžio konfliktinė situacija, kuri šiuo metu yra išspręsta“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Jos teigimu, per konfliktą sužalojimų nepatirta, nė viena iš pusių pareiškimo policijai neparašė.
„Atsižvelgiant į situacijos asmeninį pobūdį, jos aplinkybių nekomentuojame“, – teigė J. Samorokovskaja.
