Požėla: prognozė dėl greito dujų gaisro lokalizavimo neišsipildė

„Turime stabilią situaciją. Per naktį toliau vyko dujų išdeginimas iš vienos antžeminės talpos. Galbūt gera žinia, (...) kad talpa neprisipildo naujai dujomis, nes pavyko užsandarinti dujų patekimo kelius“, – LRT radijui sakė ugniagesių vadas.
„Viskas dabar priklauso nuo to likusio talpos turinio, kiek ten, kiek ten tų dujų yra likę“, – kalbėjo R. Požėla.
Pasak jo, ketvirtadienio prognozės lokalizuoti gaisrą dar tos pačios dienos vakare buvo pernelyg optimistinės.
„Tai tiesiog dabar yra yra stebima ir laukiama, kada vis tiktai dujos išdegs. Kaip matome, tai pakankamai ilgas procesas“, – sakė R. Požėla.
Lokalizavus gaisrą, bus vykdomi talpos sandarinimo darbai, kad neįvyktų nepageidautinos cheminės reakcijos.
„Kas vakar dar ne pagal pagal planą nutiko, tai netikėtai pradėjo rusenti keliose keliose vietose miško paklotė. Todėl mano kolegoms teko nuolat budėti, stebėti ir aktyviai gesinti, – kalbėjo PAGD vadas. – Tos paklotės gesinimas pakankamai nedėkingas, kadangi ji yra durpinga. Ir naktį, kaip žinia, prasidėjo intensyvus lietus, tai iš esmės jis mums kažkuria prasme atėjo į pagalbą, nes padėjo aušinti cisternas, kovoti su paklotės gaisru.“
Pareigūnai ikiteisminio tyrimo veiksmus dujų stotyje ketina atlikti tik likvidavus gaisrą. Anot vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
Kaip rašė BNS, gaisras suskystintų dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.
